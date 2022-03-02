بايدن يطمح إلى أن يكون الرئيس الوحيد الذي يحقق مثل هذا الإنجاز

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صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطابه السنوي للكونغرس عن أوضاع الاتحاد بأن إدارته تعتزم خفض العجز في الميزانية بأكثر من تريليون دولار.

ووعد بايدن بهذه المناسبة "ليس فقط بخفض التكاليف، ولكن أيضا بخفض العجز" في الموازنة، مشيرا إلى أن العجز في الميزانية الأمريكية "بنهاية هذا العام سيكون أقل من نصف ما كان عليه قبل أن أتولى منصبي".

وشدد الرئيس الأمريكي على أنه ينوي أن يصبح "الرئيس الوحيد (حتى الآن) الذي يخفض في عام واحد عجز الميزانية بأكثر من 1 تريليون دولار".

وقال بايدن في هذا السياق: "لم تسبب الإدارة السابقة تضخيم العجز فقط عن طريق خفض الضرائب على الشركات والأثرياء، ولكنها قوضت أيضا عمل هيئات الرقابة، التي كانت مهمتها منع الاستخدام غير الفعال للأموال المخصصة للمساعدة في مكافحة الأوبئة"، ووعد باستئناف عمل السلطات الرقابية بالدولة.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق أن عجز الموازنة الفيدرالية للسنة المالية 2021 التي انتهت أواخر سبتمبر بلغ 2.8 تريليون دولار، وهو أقل بمقدار 360 مليار دولار من عجز الموازنة الأعلى في تاريخ البلد على الإطلاق للسنة المالية 2020.