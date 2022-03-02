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هيئة قناة السويس تكشف عن أرقام قياسية في إيراداتها لعام 2021

2
MARCH
2022
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أكد رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع أن عام 2021 كان عام التعافي الاقتصادي، وأن القناة حققت أرقاما قياسية لم تحققها من قبل وصلت لـ20646 سفينة مرت من القناة خلال العام الماضي.
 
هيئة قناة السويس تكشف عن أرقام قياسية في إيراداتها لعام 2021هيئة قناة السويس: واشنطن لم تطلب غلق القناة أمام السفن الروسية
وكشف ربيع خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء DMC" المذاع عبر فضائية "DMC"، أن قناة السويس حققت في يناير الماضي أعلى إيرادات في تاريخ القناة خلال شهر يناير من السنوات الماضية، وأن إيرادات القناة خلال شهر فبراير هي الأعلى خلال شهر فبراير في تاريخ القناة.
 
وأضاف أن القناة "حققت أرقاما قياسية لم تحققها من قبل وصلت لـ20646 سفينة مرت من القناة خلال العام الماضي حققت 6.3 مليار دولار".
 
وأشار إلى أن زيادات القناة من 5 لـ10%، ويمكن تغييرها بعد فترة وأنها تختلف عن الزيادة السنوية التي يتم إقرارها بشكل سنوي أو تخفيضها حسبما ترى حركة التجارة العالمية، مؤكدا أن "إدارة القناة لديها مرونة لتغيير الأسعار في أي وقت"، ولافتا إلى أن القناة شهدت تخفيضات وصلت لـ75% إبان فترة أزمة جائحة فيروس كورونا.
 
وأكد أن حساب رسوم المرور في قناة السويس يرجع لعدة عوامل منها مكان تحرك السفينة وتكلفة الوقود وغيرها وتكلفة الطريق البديل وأن رسوم القناة تكون على الحد الأقل لجذب السفن.
روسيا اليوم
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