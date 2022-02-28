وزير المالية الفرنسي: عزل روسيا عن نظام SWIFT خيار أخير

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قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير إن خيار عزل روسيا عن نظام SWIFT للمدفوعات العالمية بين البنوك يظل قائما لكنه يعتبره "الخيار الأخير".

وقالت صحيفة Le Figaro الفرنسية إن استبعاد البنوك الروسية من نظام Swift المالي العالمي سيكون له تأثير هائل عليها، مشيرة إلى أن هذه الخطوة قيد الدراسة لكنها لم تنفذ بعد.

بدروره، قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن "فصل روسيا عن نظام Swift ينبغي ألا يكون جزءا من حزمة العقوبات ضد روسيا"، مشددا على أنه "من المهم جدا أن نوافق على تلك الإجراءات التي تم إعدادها.. وأن نبقي كل شيء آخر حتى نصل إلى وضع قد يكون فيه من الضروري الذهاب إلى أبعد من ذلك".

ولم تلجأ الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى عزل روسيا عن نظام SWIFT ضمن عقوبات جديدة فرضتها على موسكو، لكن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال أمس الخميس إن بإمكانهم إعادة النظر في هذه المسألة.