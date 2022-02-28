على وقع الحرب.. أسعار النفط تستمر في الارتفاع

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واصلت أسعار النفط ارتفاعها بنسب متفاوتة، الإثنين، بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط أكثر من 6 بالمئة، بينما ارتفع سعر برميل برنت أكثر من 5 بالمئة، وذلك في ظل تزايد قلق الأسواق بشأن أزمة طاقة متوقعة، إثر فرض عقوبات غربية جديدة على موسكو.

وقالت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إنهما سيستبعدان بعض المصارف الروسية من نظام "سويفت" للتعاملات المصرفية، وإنهما سيفرضان عقوبات خصوصا على الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ووزير خارجيته سيرغي لافروف، وحظرا أي تعاملات مع المصرف المركزي الروسي.

وحذرت دول مجموعة السبع، كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة، يوم الأحد، من أنها ستتخذ "إجراءات أخرى" تضاف إلى العقوبات التي أعلنت سابقا، إذا لم توقف روسيا عملياتها العسكرية.