فوربس الأمريكية تحصي "خسائر" أغنى أغنياء روسيا

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ذكرت مجلة "فوربس" الأمريكية أن أغنى أغنياء روسيا خسروا 39 مليار دولار من ثروتهم في ظل تراجع حاد سجلته بورصات عالمية، بما في ذلك الروسية، أمس الخميس.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس شركة النفط الروسية "لوك أويل" وحيد ألكبيروف كان أكبر الخاسرين بين المليارديرات الروس، إذ انخفضت ثروته بمقدار 3.8 مليار دولار أو بنسبة 15.4%.

فيما تراجعت ثروة أليكسي مورداشوف رئيس مجلس إدارة شركة "سيفرستال" بواقع 3.3 مليار دولار (11.3%)، في حين هبطت ثروة سليمان كريموف الملياردير الروسي والعضو في مجلس الاتحاد الروسي بنسبة 2.6 مليار دولار (18.2%).

بينما خسر فلاديمير ليسين المالك الرئيسي ورئيس مجلس إدارة "NLMK" نحو 2.5 مليار دولار (8.3%) خلال تعاملات أمس الخميس.

تراجعت بورصة موسكو أمس الخميس بنسبة 33.28%، وجاء ذلك في ظل تطور الأوضاع في أوكرانيا، إذ أعلنت روسيا الخميس عن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف حماية دونباس.