living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فوربس الأمريكية تحصي "خسائر" أغنى أغنياء روسيا

25
FEBRUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ذكرت مجلة "فوربس" الأمريكية أن أغنى أغنياء روسيا خسروا 39 مليار دولار من ثروتهم في ظل تراجع حاد سجلته بورصات عالمية، بما في ذلك الروسية، أمس الخميس.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس شركة النفط الروسية "لوك أويل" وحيد ألكبيروف كان أكبر الخاسرين بين المليارديرات الروس، إذ انخفضت ثروته بمقدار 3.8 مليار دولار أو بنسبة 15.4%.
 
فيما تراجعت ثروة أليكسي مورداشوف رئيس مجلس إدارة شركة "سيفرستال" بواقع 3.3 مليار دولار (11.3%)، في حين هبطت ثروة سليمان كريموف الملياردير الروسي والعضو في مجلس الاتحاد الروسي بنسبة 2.6 مليار دولار (18.2%).
 
بينما خسر فلاديمير ليسين المالك الرئيسي ورئيس مجلس إدارة "NLMK" نحو 2.5 مليار دولار (8.3%) خلال تعاملات أمس الخميس.
 
تراجعت بورصة موسكو أمس الخميس بنسبة 33.28%، وجاء ذلك في ظل تطور الأوضاع في أوكرانيا، إذ أعلنت روسيا الخميس عن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف حماية دونباس. 
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout