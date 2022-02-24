المركزي الروسي يقرر التدخل في الأسواق المالية لتحقيق الاستقرار

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قرر البنك المركزي الروسي، اليوم الخميس، التدخل في السوق المالية المحلية، وذلك لتحقيق الاستقرار بعد تراجع بورصة موسكو والعملة الروسية.

وقال المركزي الروسي، في بيان: "من أجل استقرار الوضع في السوق المالية، قرر البنك المركزي البدء في التدخلات في سوق العملات الأجنبية وإجراء عمليات اليوم لتوفير سيولة إضافية للقطاع المصرفي (الروسي)".

وجاء قرار المركزي الروسي، في ظل تراجع بورصة موسكو والعملة الروسية بسبب تصاعد الأوضاع المحيطة بأوكرانيا. وكانت روسيا قد أعلنت في وقت سابق عن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف حماية دونباس.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطاب للشعب اليوم، البدء في عملية عسكرية خاصة في دونباس، وشدد على أن خطط موسكو لا تشمل احتلال أوكرانيا وإنما تجريدها من السلاح.

وأضاف أن المسؤولية الكاملة عن إراقة الدماء تقع على ضمير نظام كييف. وأكد الرئيس الروسي، أن الهدف من العملية هو حماية سكان جمهورتي لوغانسك ودونيتسك، اللتين تتعرضان للإبادة الجماعية منذ ثماني سنوات.