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الجزائر.. تحضيرات حثيثة تسبق موعد "منحة البطالة"

24
FEBRUARY
2022
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ترى منحة البطالة التي خصصتها الجزائر لصالح الشباب العاطلين عن العمل النور ابتداء من 28 مارس، وقد تمّ تخصيص منصة رقمية للشباب المعني بها للتسجيل إلكترونيا ابتداء من الخميس.
 
وتتحرك السلطات لوضع آخر الترتيبات التقنية وآليات تنفيذ هذه العلاوة الشهرية الأولى من نوعها والمقدرة بـ13 ألف دينار جزائري (حوالي 100 دولار)، ووضع رزنامة وشروط خاصة بها للوصول إلى مستحقيها من الشباب (19-40 سنة) غير المتحصلين على وظيفة.
 
ويرى خبراء في الاقتصاد أن التسجيل في هذه البوابة الإلكترونية من شأنه تقديم بيانات مهمة للسلطات في إطار معرفة توجهات سوق العمل مستقبلا، وبالتالي الحدّ من ظاهرة البطالة وآثارها السلبية على المجتمع.
 
ويرى أستاذ الاقتصاد بجامعة المسيلة، عبد الصمد سعودي أن هذا الإجراء "علاوة على أنه يندرج ضمن مسار رقمنة مختلف القطاعات، سيمنح الجهات المختصة قاعدة بيانات مهمة لتكوين نظرة شاملة حول سوق العمل، خاصة إذا مُنحت الأولوية في التوظيف لهؤلاء الشباب المتحصلين على المنحة".
 
وفي السياق، يؤكد أستاذ الاقتصاد عبد الصمد سعودي في حديث لـ"موقع سكاي نيوز عربية" أن الإعانة المالية التي أقرتها الجزائر لصالح شبابها العاطل عن العمل "إجراء من شأنه تحريك العجلة الاقتصادية في البلاد بالنظر إلى الظروف التي خلفها وباء كورونا على الوظائف والمؤسسات والنشاط التجاري".
 
وشرح سعودي ذلك بالقول: "إذا اعتمدنا على النظرية الاقتصادية التي تفيد بأن زيادة الاستهلاك تؤدي إلى زيادة الإنتاج، فإن منحة البطالة ستسمح للشباب بالانفاق وبالتالي فإنها ستعيد الحركية للنشاط الإقتصادي".
 
وأضاف أن هذه العلاوة المالية المدرجة في قانون الموازنة لـ2022 "ستُساهم في إخراج هؤلاء الشباب من شبح البطالة والخفض من نسبتها التي تبلغ حاليا حوالي 12 بالمائة وبالتالي الحد من آثارها السلبية على الواقع الإجتماعي".
 
التسجيل
 
وقد عرفت وكالات التشغيل عبر بعض ولايات البلاد، منذ إعلان هذه المنحة توافدا من طرف الشباب سواء للاستفسار حول الملف الخاص بها أو التسجيل لدى هذه الوكالات امتثالا للشروط المطروحة للاستفادة منها. وتضم مكاتب التشغيل 620 ألف شاب مسجل لديها على مستوى الجزائر.
 
وأجمع الكثير من الشباب الذين لم يسعفهم الحظ في الحصول على وظيفة بأن تقديم منحة للبطالة "خطوة جيدة" في الوقت الحالي، ولكن الأهم بالنسبة إليهم توفير وظائف لا سيما الشباب أصحاب الشهادات الجامعية.
 
ولاجتناب الطوابير أمام مقرات وكالات التشغيل وتجاوز عوائق البيروقراطية، كشف وزير العمل الجزائري، يوسف شرفة، أن "الشباب الراغب في الاستفادة من منحة البطالة بإمكانه التسجيل إلكترونيا على المنصة الرقمية التي ستستحدثها الوكالة الوطنية للتشغيل".
 
من جهته، أفاد مدير التشغيل والإدماج بوزارة العمل، محمد شرف الدين بوضياف، في تصريح إعلامي عن "عقد اتفاقية مع بريد الجزائر من أجل فتح حساب للمعنيين بمنحة البطالة.
 
وبخصوص الشروط التي يجب أن تتوفر في طالبي منحة البطالة، أوضح وزير العمل أن "يكون صاحب الطلب من جنسية جزائرية، وأن يكون مقيما بالجزائر".
 
وتابع الوزير في توضيح شروط الإستفادة "أن يبلغ سنه ما بين 19 و40 سنة، أن يكون مسجلا كطالب شغل لأول مرة لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل، وألا يتوفر على دخل أيا كان طبيعته، وأن يبرر وضعيته تجاه الخدمة الوطنية، وألا يكون مسجلا في مؤسسة للتعليم العالي أو للتكوين المهني، وألا يكون قد استفاد من الأجهزة العمومية لدعم إحداث وتوسيع النشاطات والمساعدة على الإدماج المهني والمساعدة الاجتماعي، وألا يتوفر الزوج على أي دخل أيا تكن طبيعته".
 
وكان رئيس الجزائري، عبد المجيد تبون قد أعلن، الثلاثاء، في لقاء دوري مع وسائل إعلام محلية، أنه "سيتم صرف منحة البطالة بداية من مارس القادم في شكل شبه راتب بقيمة 13 ألف دينار".
 
وعلاوة على المنحة، أفاد تبون أن هؤلاء الشباب سيستفيدون أيضا من "التغطية الصحية كبقية الموظفين"، مجددا في السياق ذاته "التأكيد على أن صب هذه المنحة سيبقى إلى غاية حصول المستفيد منها على منصب شغل".
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