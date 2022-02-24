عقوبات أميركية على رئيس الشركة المنفذة لنورد ستريم2

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قالت وزارة الخزانة الأميركية على موقعها الإلكتروني إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على ماتياس وارنج الرئيس التنفيذي لشركة نوردستريم 2 إيه.جي، وهي الشركة المسؤولة عن بناء خط أنابيب الغاز الروسي نورد ستريم 2.

كما أصدرت الوزارة ترخيصا عاما يصرح ببعض تعاملات التصفية التي تتضمن شركة نورد ستريم 2 إيه.جي حتى الثاني من مارس.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد تعهد بـ"وضع حدّ" لخط أنابيب نورد ستريم 2، الذي بُني لتزويد أوروبا بالغاز الروسي عبر ألمانيا، في حال غزت روسيا أوكرانيا.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس في البيت الأبيض، في الثامن من فبراير الجاري: "إذا غزت روسيا أوكرانيا، ما يعني عبور دبابات أو قوات حدود أوكرانيا، مجدّداً، عندها لن يكون هناك خط أنابيب نورد ستريم 2".