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رئيس بورصة مصر: 4 مؤشرات جديدة للسندات الحكومية

23
FEBRUARY
2022
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وصف رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية الدكتور محمد فريد، المؤشرات الـ 4 الجديدة التي أطلقت الثلاثاء للسندات الحكومية، بأنها تعكس مختلف آجال السندات متوقعا زيادة قيم التداول على السندات المصرية العام الحالي.
 
وأفاد فريد في مقابلة مع سكاي نيوز عربية على هامش إطلاق المؤشرات الجديدة، في مقر البورصة المصرية، بأن هدف المؤشرات الفرعية للسندات الحكومية، يتمثل في قياس أداء هذه السندات وتعزيز عمليات التداول عليها.
 
وجرى التدشين الرسمي للمؤشرات الجديدة، مع انطلاق جلسة تداول البورصة المصرية، بحضور وزير المالية، الدكتور محمد معيط، ونائبه أحمد كوجك، وممثلي البنك المركزي، ورئيس البورصة ونائبه أحمد الشيخ وعدد من قيادات البورصة.
 
وتضم المؤشرات السندات الأكثر تداولا، فيما تحدد القيمة السوقية للورقة المالية، وزن كل إصدار داخل المؤشر، حيث يأخذ المؤشر في اعتباره كل من العائد الناتج من التغير في أسعار السندات، والعائد الناتج من الكوبونات المستحقة، مما يعكس العائد الكلي لأداء السندات الحكومية المكونة للمؤشر.
 
وكانت إدارة البورصة المصرية، أطلقت أول مؤشر عام في تاريخها لمتابعة أداء سندات الخزانة المقيدة والمتداولة في سوق الأوراق المالية، وذلك عقب تدشين أول نظام متكامل لتداول سندات الخزانة في ديسمبر 2020 وجرى تطبيقه بالكامل خلال عام 2021.
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