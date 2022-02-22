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"الكويتية": شراء 31 طائرة إيرباص بـ 6 مليارات دولار

22
FEBRUARY
2022
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كشف رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية، علي الدخان، عن اتفاقية مع شركة "إيرباص" لإعادة هيكلة 31 طائرة بقيمة 6 مليارات دولار ضمن خطط واستراتيجيات الناقلة الكويتية لتطوير اسطولها.
 
وقال الدخان في مؤتمر صحفي في الكويت اليوم الاثنين إن "الصفقة ستعطينا مرونة أكبر مما عهدتموه في الخطوط الكويتية" موضحا أن الشركة ستصل إلى الربحية قبل حلول عام 2026 بحسب مراسل "سكاي نيوز عربية". 
 
بهذا تكون "الكويتية" رفعت عدد الطائرات التي تخطط لشرائها من شركة إيرباص إلى 31 طائرة من 28 طائرة كما كان مقررا سابقا. 
 
تهدف الاتفاقية إلى إضافة طرازات جديدة مختلفة الأنواع والسعات والأحجام تتناسب مع رؤية الشركة في السنوات المقبلة. 
 
وأضاف الدخان أن الشركة دفعت 40% من قيمة الصفقة "وبدأ التسليم بالفعل" مشيرا إلى أن الاتفاقية جاءت بعد دراسات متأنية لجدوى هذه الطائرات الاقتصادية والتي ستمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في تحقيق أهداف الشركة والوصول إلى الربحية. 
 
كما أوضح أن الشركة حرصت على اختيار طائرات تتناسب مع خططها المستقبلية مشيرا إلى إشراك شركة "سيبوري" الاستشارية لمساعدتها في المفاوضات القادمة لاسيما أن هذه الاتفاقية تعد إحدى أكبر الاتفاقيات التي تمت بين "الكويتية" و"إيرباص".
 
وأفاد بأن اتفاقية إعادة هيكلة الطائرات تشمل تسع طائرات من نوع (ايه 32 نيو) بسعة 134 مقعدا وست طائرات من نوع (ايه 321 نيو) بسعة 169 مقعدا وثلاث طائرات من نوع (ايه 321 نيو- ال ار) بسعة 169 مقعدا. 
 
وذكر أن الاتفاقية تتضمن ايضا أربع طائرات من نوع (ايه 330-800 نيو) بسعة 235 مقعدا وسبع طائرات من نوع (ايه 330-900 نيو) بسعة 291 مقعدا إضافة إلى طائرتين من نوع (ايه 350-900) بسعة 326 مقعدا. 
 
وقال إن إجمالي عدد الطائرات في أسطول الشركة سيصل إلى 31 طائرة من نوع "إيرباص" إضافة إلى 10 طائرات من طراز بوينغ "بي777". 
 
وبين أن طائرة "إيرباص - ايه 330-900" تعد أقل تكلفة من المقعد الواحد بين نظيراتها من الطائرات ذات الهيكل العريض فضلا عن استيعابها أكثر من 50 راكبا إضافيا مقارنة مع طائرات (ايه 330-800) المستخدمة حاليا ما يسهم في تحقيق إيرادات إضافية. 
 
وأوضح أن طائرات (ايه 321 نيو) و(ايه 330 نيو) أثبتت قدرتها على تحقيق وفورات بنسبة 30% من التكاليف التشغيلية عندما تشغل سوية ما سيمكن "الكويتية" من تحقيق أهدافها من حيث الربحية والاستدامة.
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