living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مصادر: إدراج "الغانم للسيارات" في بورصة الكويت بحلول مايو

22
FEBRUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشفت مصادر مطلعة على ملف طرح شركة علي الغانم وأولاده للسيارات الكويتية في بورصة الكويت، أن الطرح سيكون بعد شهر رمضان في شهر مايو 2022.
 
وأفاد أحد المصادر لمراسل "سكاي نيوز عربية" في الكويت اليوم الاثنين، بأن الطرح المرتقب، سيكون الأول من نوعه لشركة عائلية لوكالات السيارات تدرج في أسواق منطقة الخليج.
 
تنوي "علي الغانم وأولاده للسيارات" طرح حصة تتراوح بين 35 إلى 45% من رأسمالها، في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) لتصبح أول شركة عائلية لوكالات السيارات تدرج في منطقة الخليج.
 
كانت الشركة عيّنت 3 شركات عالمية ومحلية لإدارة عملية الإدراج.
 
تعد شركة علي الغانم واحدة من أقدم وأكبر الشركات العائلية الكويتية، منذ تأسيسها عام 1960 على يد رئيس مجلس إدارة الشركة علي الغانم وهو رئيس غرفة التجارة السابق.
 
تعتبر الشركة الوكيل الحصري لسيارات "بي أم دبليو" ولاند روفر ورولز رويس ومكلارين وميني كوبر وجيلي وغريت وول، إضافة إلى علامات مختلفة في مجال الزيوت والبطاريات والاطارات، وكذلك هي مساهم رئيسي في وكالتي "بي أم دبليو" العراق ومصر.
 
تتعدد الموارد المالية للشركة في قطاعات أخرى مثل الصيانة وقطع الغيار والاكسسوارات وورش تصليح الهياكل بحسب موقع الشركة الإلكتروني.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout