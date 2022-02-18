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مستثمرو وول ستريت يهربون إلى الملاذات الآمنة

18
FEBRUARY
2022
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تراجعت الأسهم الأميركية في إغلاق الخميس، حيث سجل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية منذ أسبوعين، مع تحول المستثمرين إلى شراء أسهم القطاعات المقاومة للتضخم والملاذات الآمنة مثل السندات والذهب مع تصاعد التوتر بين واشنطن وروسيا بشأن أوكرانيا.
 
وبعد تبادل لإطلاق النار بين القوات الأوكرانية ومتمردين موالين لموسكو في شرق البلاد، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن كل المؤشرات تدل على أن روسيا تخطط لغزو جارتها في الأيام القليلة القادمة، وأنها تعد لاختلاق ذريعة لتبرير ذلك.
 
واتهمت روسيا بايدن بإذكاء التوتر وأصدرت رسالة شديدة اللهجة تقول إن واشنطن تتجاهل مطالبها الأمنية وهددت باتخاذ "إجراءات عسكرية تقنية" لم تحددها.
 
وفي بورصة وول ستريت، كان قطاعا التكنولوجيا وخدمات الاتصالات الأكثر تضررا. كما هبطت أسهم المؤسسات المالية مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية.
 
وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 622.24 نقطة أو 1.78 %، ليغلق عند 34312.03 نقطة. وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 94.75 نقطة أو 2.12 %، ليغلق عند 4380.26 نقطة، في حين تراجع المؤشر ناسداك المجمع 407.38 نقطة أو 2.88 %، إلى 13716.72 نقطة.
 
وكان انخفاض مؤشر داو جونز هو الأكبر على أساس يومي بالنسبة المئوية منذ 30 نوفمبر/تشرين الثاني بينما كان انخفاض ناسداك هو الأكبر بالنسبة المئوية منذ الثالث من فبراير/شباط.
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