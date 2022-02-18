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كابيتال بنك الأردني يستحوذ على سوسيتيه جنرال الأردن

18
FEBRUARY
2022
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قال رئيس كابيتال بنك الأردني، الخميس، إنه أبرم اتفاقاً للاستحواذ على بنك سوسيتيه جنرال الأردن، في ثاني عملية من هذا النوع يجريها البنك خلال عام لتوسيع موطئ قدمه محليا وإقليميا.
 
وقال باسم السالم رئيس مجلس إدارة البنك لرويترز إن كابيتال بنك سيستحوذ على ملكية سوسيتيه جنرال الأردن، وهو بنك مرخص بالكامل في الأردن، فضلا عن شركة السمسرة المالية التي يملكها. ولم يفصح عن قيمة الصفقة.
 
وأضاف "هذا الاستحواذ سيساعد على دعم اتجاه البنك لتحسين مكانته التنافسية في السوق المحلية والمضي في خطط التوسع في المنطقة".
 
ووافق مجلس إدارة كابيتال بنك في ديسمبر/كانون الأول على عرض إلزامي بالاستحواذ على سوسيتيه جنرال الأردن الذي يملك سوسيتيه جنرال بنك في لبنان 87.7 %، منه وفقا لأحدث معلومات على الموقع الإلكتروني لسوسيتيه جنرال الأردن.
 
وفي العام الماضي استكمل كابيتال بنك، أحد أكبر بنوك الأردن، الاستحواذ على أنشطة بنك عودة اللبناني في العراق والأردن في خطوة تهدف لتنويع وتوسيع عملياته في المنطقة.
 
وذكر السالم أن البنك يسعى أيضا للتوسع في العراق عبر شراء حصة أغلبية بنسبة 62%، في المصرف الأهلي العراقي، وهو بنك يقدم خدمات للأفراد وزادت أصوله إلى الضعف تقريبا في غضون عام إلى 1.1 مليار دولار.
 
كما تلقى البنك موافقة من الحكومةالسعودية لفتح فرع للمصرف الأهلي العراقي في السعودية، الأمر الذي سيعزز المعاملات المالية بين البلدان الثلاثة المتجاورة.
 
وأشار السالم إلى أن أصول كابيتال بنك، الذي يشمل المساهمين به شركات ورجال صناعة كبار في الأردن، زادت 45%، خلال أقل من عام إلى نحو ستة مليارات دينار (8.5 مليار دولار).
 
وتوسع البنك في الأعوام الماضية ليخدم شركات صغيرة ومتوسطة وأفرادا.
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