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خسائر العملات الرقمية في 24 ساعة تقفز إلى 112 مليار دولار

18
FEBRUARY
2022
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واصلت العملات الرقمية المشفرة خسائرها بعدما اكتست منصات التداول باللون الأحمر، في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على غالبية الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في الوقت الحالي.
 
وبحسب البيانات التي اطلعت عليها "العربية.نت"، فإن القيمة السوقية الإجمالية للعملات التي يجري التداول عليها في الوقت الحالي، تراجعت بنسبة 5.7% خلال الـ 24 ساعة الأخيرة من التداول، وذلك بعدما هوت القيمة المجمعة للسوق من مستوى 1962.6 مليار دولار في تعاملات أمس الخميس، إلى نحو 1850.6 مليار دولار في صباح تعاملات الجمعة.
 
وتعززت موجة الخسائر بسبب مشاكل التعدين، إضافة إلى الأخبار المتعلقة بالإجراءات التي تعتزم البنوك المركزية إعلانها خلال الفترة المقبلة، خاصة اتجاه البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة، إضافة إلى صعود أسواق الأصول والملاذات الآمنة بقيادة الذهب، وهو ما عزز من خسائر العملات المشفرة خلال الفترة الحالية.
 
في صدارة العملات الرقمية الخاسرة جاءت عملة "بيتكوين"، وخلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت العملة خسائر بنسبة 6.9% مقابل خسائر أسبوعية بنسبة 5.5% ليجري تداولها اليوم عند مستوى 40641 دولارا. كما نزلت قيمتها السوقية الإجمالية إلى مستوى 770.3 مليار دولار.
 
وسجلت عملة "إيثريوم" التي حلت في المركز الثاني في قائمة أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، خسائر خلال الساعات الماضية بنسبة 5.8% مقابل خسائر أسبوعية بلغت نسبتها 5.4% ليجري تداولها اليوم عند مستوى 2892 دولار. كما هوت قيمتها السوقية الإجمالية إلى مستوى 345.7 مليار دولار.
 
وجاءت عملة "تيزر" في المركز الثالث، بعدما استقر سعرها عند مستوى 1 دولار. لكن قيمتها السوقية الإجمالية تراجعت إلى نحو 77.73 مليار دولار.
 
وفيما حلت عملة "بي إن بي" في المركز الرابع بين أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، سجلت العملة خسائر خلال الساعات الماضية بنسبة 4.8% مقابل خسائر أسبوعية بلغت نسبتها 2 في المئة ليجري تداولها اليوم عند مستوى 404.09 دولار. كما هوت قيمتها السوقية الإجمالية إلى مستوى 66.64 مليار دولار.
 
وجاءت عملة "يو إس دي" في المركز الخامس، بعدما استقر سعرها عند مستوى 1 دولار. كما استقرت قيمتها السوقية الإجمالية عند مستوى 52.58 مليار دولار.
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