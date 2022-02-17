living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"غازبروم" الروسية تعلن انخفاض احتياطيات الغاز في أوروبا

17
FEBRUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
انخفضت كميات الغاز في مرافق تخزين الوقود الأزرق الأرضية في الاتحاد الأوروبي بحلول منتصف فبراير الجاري بنسبة 93.4% من إجمالي حجم الغاز الذي تم ضخه إلى المرافق في الصيف.
 
وبذلك تكون كميات الغاز المخزنة في المرافق الأوروبية الأرضية دون مستوى 7% من إجمالي حجم الغاز الذي تم ضخه إلى هذه المرافق في الصيف، وفقا لما ذكرته شركة "غازبروم" الروسية بناء على بيانات أوروبية.
 
ومخزون الغاز الحالي (حجم الغاز النشط) في المرافق الأوروبية، أقل بنسبة 22.3% من مستوى العام الماضي. كذلك أشارت البيانات إلى انخفاض احتياطي الغاز في مرافق الغاز الأرضية في أوكرانيا بحلول منتصف الشهر الجاري إلى مستوى 10.7 مليار متر مكعب، وهو مستوى أقل بنسبة 45.7% عن مستوى العام الماضي.
 
وتشهد الأسواق الأوروبية تقلبات حادة في أسعار الغاز بسبب تراجع المخزونات وارتفاع الطلب عليه.
 
وبدأت أسعار الغاز في أوروبا في الارتفاع بسرعة الصيف الماضي، وفي مطلع أغسطس 2021 تم تداول العقود الآجلة للغاز عند 515 دولار لكل ألف متر مكعب وبحلول نهاية سبتمبر من نفس العام تضاعفت الأسعار في أوروبا.
 
وفي 21 ديسمبر الماضي بلغت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا أعلى مستوى في التاريخ لها، حيث سجلت 2190.4 دولار لكل ألف متر مكعب، لكنها تراجعت بعد ذلك ووصلت في 30 ديسمبر الماضي إلى 1000 دولار، والآن يتم الأسعار عند 800 دولار.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout