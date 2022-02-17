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النفط يهبط بعد حديث فرنسا وإيران عن القرب من اتفاق نووي

17
FEBRUARY
2022
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نزل النفط بأكثر من اثنين بالمئة في بداية التعاملات الآسيوية، الخميس، بعد أن قالت كل من فرنسا وإيران إن الأطراف على وشك التوصل إلى توافق لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015 مع قوى عالمية.
 
وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.50 دولار بما يعادل 2.7 بالمئة إلى 91.16 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:58 بتوقيت غرينتش، بعد أن أغلق على زيادة 1.7 بالمئة في الجلسة السابقة.
 
وانخفض خام برنت 2.43 دولار أو 2.6 بالمئة إلى 92.38 دولار، بعدأن أنهى تعاملات اليوم السابق على ارتفاع 1.6 بالمئة.
 
وقال كلوديو جاليمبيرتي، نائب رئيس شركة الاستشارات "ريستاد إنرجي": "الأنباء الإيجابية بشأن المفاوضات النووية الأميركية الإيرانية تقدم تهدئة لأسعار النفط العالمية تشتد الحاجة إليها، إذ تقلص إمكانية وجود إمدادات خام جديدة العجز بين العرض والطلب".
 
وقالت فرنسا، الأربعاء، إن القرار بشأن إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015 مع القوى العالمية لم يتبق له سوى أيام، وإن الأمر الآن بيد طهران لاتخاذ القرار السياسي، في حين دعت طهران القوى الغربية إلى "الواقعية".
(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية)
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