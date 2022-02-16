جنرال موتورز تستأنف إنتاج "بولت الكهربائية" بعد إصلاح عطل تكلف ملياري دولار

A + A -

ستستأنف شركة جنرال موتورز إنتاج سيارة شيفروليه بولت وسيارات بولت الكهربائية الأكبر حجماً EUV في أبريل بعد أن توصلت شركة صناعة السيارات وشريكتها في مجال البطارية، إحدى شركات مجموعة LG، إلى حل لأخطاء التصنيع.

وتوقفت جنرال موتورز عن إنتاج بولت في أغسطس واستدعت ما يقرب من 143000 سيارة، والتي تشمل كل سيارة صنعتها الشركة على الإطلاق، بسبب عيب في التصنيع في مصنع بطاريات LG أدى إلى ما لا يقل عن 13 حريقاً. لم تصنع الشركة أي وحدة جديدة لأنها كانت تعيد توجيه الإمدادات المحدودة من البطاريات الجديدة لاستبدال نظام التخزين المعيب في المركبات التي تم سحبها، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وحتى مع عودة Bolt إلى الإنتاج، فإن دفع جنرال موتورز الأكبر للتنافس مع تسلا والمنافسين مثل فولكس فاغن، وفورد موتور، في سوق السيارات الكهربائية المزدهر يعتمد بشكل أكبر على الموديلات الجديدة والمستقبلية.

وبدأت جنرال موتورز في بناء سيارة هامر الكهربائية الجديدة في ديسمبر وتستعد لبيع سيارة كاديلاك ليريك SUV هذا الربيع، وكلاهما يتماشى مع أذواق المستهلكين الحالية أكثر من سيارة بولت "الكومباكت".

من جانبها، صرحت جنرال موتورز أن لديها آلاف الطلبات لكلتا السيارتين وتقوم بتوسيع الإنتاج.

ومع استئناف إنتاج بولت، تحاول جنرال موتورز وضع فصل طويل ومحرج ورائها. وبلغت تكاليف الاستدعاء 1.9 مليار دولار، معظمها تحملتها شركة إل جي كيم، ولكن لا يزال يتعين على جنرال موتورز إدارة شكاوى العملاء.

وأدى تعليق مبيعات بولت إلى تفوق شركة فورد المنافسة الأكبر في الولايات المتحدة لشركة جنرال موتور، إلى تجاوزها في مبيعات السيارات الكهربائية خلف تسلا.