للمرة الأولى في نحو أسبوع.. الدولار دون مستوى 75 روبلا

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تواصل العملة الروسية تعزيز مواقعها أمام الدولار بعد أن كانت قد سجلت تراجعا في الفترة الماضية مع زيادة التوتر المرتبط بأوكرانيا، وجرى تداول الدولار اليوم دون مستوى 75 روبلا.

ووفقا لبيانات بورصة موسكو، انخفض سعر صرف الدولار، بحلول الساعة 10:13 بتوقيت موسكو، بواقع 32 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 74.99 روبل، فيما تراجع سعر صرف اليورو بواقع 21 كوبيكا إلى 85.29 روبل.

كذلك صعد مؤشرا بورصة موسكو، إذ ارتفع المؤشر MICEX للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 1.67% إلى 3660.33 نقطة، فيما صعد المؤشر RTS للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 2.68% إلى 1537.40 نقطة.

وقفزت العملة الروسية أمس الثلاثاء بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الروسية عودة وحدات عسكرية إلى مواقع تمركزها الدائمة بعد إجراء ت تدريبات بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.