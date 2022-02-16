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رئيس هيئة قناة السويس: نعمل على زيادة طول "الممر المزدوج"

16
FEBRUARY
2022
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كشف رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، الثلاثاء، تفاصيل تتعلق بأعمال التوسعة الخاصة بطول القطاع المزدوج في الممر الملاحي الاستراتيجي.
 
وقال ربيع في مؤتمر صحفي، إن العمل يجري من أجل زيادة طول القطاع المزدوج في الممر الملاحي من 72 إلى 82 كيلومترا.
 
وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أن توسعة الممر الملاحي بالكامل إلى مسار مزدوج سيكون باهظ التكلفة، وفقما نقلت "رويترز".
 
وكان ربيع يتحدث على متن كراكة شمالي مدينة السويس على بعد حوالي كيلومترين من الموقع الذي جنحت فيه سفينة الحاويات "إيفر غيفن" في مارس العام الماضي.
 
وبيّن أن الهدف من العمل هو تعزيز سلامة حركة الملاحة، لافتا إلى أن الفترة الزمنية لمرور السفن في قناة السويس ستبقى عند 11 ساعة.
 
وكانت حركة النقل البحري العالمية قد تعرقلت العام الماضي عندما جنحت واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم في القطاع الجنوبي من القناة التي يبلغ طولها 190 كيلومترا لحوالي أسبوع.
 
وشهدت قناة السويس عبور 1774 سفينة من الاتجاهين خلال يناير 2022، مقابل عبور 1594 سفينة خلال يناير من العام الماضي، بإجمالي حمولات صافية قدرها 106.1 مليون طن، مقابل 104.2 مليون طن خلال يناير من العام الماضي.
 
‏وسجلت عائدات الهيئة خلال شهر يناير 2022 نحو 544.7 مليون دولار غير شاملة الخدمات الملاحية، مقابل 495.7 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي، بفارق 49 مليون دولار، بنسبة زيادة قدرها 9.9 في المئة.
 
ورصدت التقارير الملاحية خلال يناير 2022 زيادة كبيرة في معدلات عبور مختلف أنواع السفن مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، حيث ارتفعت أعداد سفن الصب بنسبة 25.1 في المئة، وزادت سفن الحاويات العابرة للقناة بنسبة 11.5 في المئة، فيما بلغت نسبة زيادة سفن حاملات السيارات 27 في المئة.
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