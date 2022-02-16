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حال الغزو الروسي.. بايدن يحذر الأميركيين من دفع الثمن

16
FEBRUARY
2022
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حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن الأميركيين، الثلاثاء، من أن غزوا روسيا لأوكرانيا من شأنه أن يرفع أسعار البنزين في الولايات المتحدة، لكنّه أكد أن إدارته تبذل جهودا للتخفيف من وطأة اضطراب الأسواق العالمية للطاقة في حال اندلاع نزاع.
 
وقال بايدن في كلمة مقتضبة ألقاها فيالبيت الأبيض: "إذا ما قرّرت روسيا غزو أوكرانيا، ستكون لهذا الأمر تداعيات هنا".
 
وتابع: "لن أدعي بأن الأمر لن يكون مؤلما. ستكون لذلك تداعيات على أسعار الطاقة"، في حين أدت بالفعل المخاوف من اندلاع حرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط التي تسجّل حاليا أعلى مستوى لها منذ 7 أعوام.
 
وقال بايدن: "ننسق مع كبار مستهلكي ومنتجي النفط"، وتابع: "سأتعاون مع الكونغرس للمساعدة في حماية المستهلكين والاستجابة إلى ارتفاع الأسعار" في محطات التوزيع.
 
وشدد بايدن في كلمته على أن هجوما روسيا على أوكرانيا "لا يزال ممكنا جدا".
 
وقال الرئيس الأميركي إن بداية انسحاب للقوات الروسية من الحدود الأوكرانية كما أعلنت موسكو "سيكون أمرا إيجابيا"، لكنه تدارك "إننا لم نتحقق حتى الآن" من تنفيذ ذلك، مؤكدا في المقابل أن هذه القوات التي يقدر عديدها "بأكثر من 150 ألف" جندي لا تزال "في وضع يشكل تهديدا".
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