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روسيا تبدأ اختبار الروبل الرقمي

15
FEBRUARY
2022
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أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الثلاثاء، البدء في اختبار الروبل الرقمي في روسيا، وأشار إلى أنه تم تنفيذ العمليات الأولى بواسطة الروبل الرقمي بنجاح.
 
وقال المركزي الروسي في بيان اليوم الثلاثاء: "بدأ بنك روسيا والمشاركون في السوق في اختبار منصة الروبل الرقمية ونفذوا بنجاح أولى تحويلات بالروبل الرقمي بين المواطنين".
 
وأضاف، أنه "تم الانتهاء من إنشاء النموذج الأولي لمنصة الروبل الرقمية في ديسمبر 2021"، مشيرا إلى أن 12 بنكا في روسيا أعلنت عن رغبتها في المشاركة في اختبار المنصة.
 
ووفقا للبيان فإن 3 بنوك تشارك في اختبار الروبل الرقمي والمنصة الرقمية، وقد أكمل بنكان بنجاح دورة كاملة من تحويلات الروبل الرقمية بين العملاء الذين يستخدمون تطبيقات الهاتف المحمول المصرفية. 
 
وقال المركزي إن الأشخاص الذين يشاركون في الاختبار نجحوا في استبدال روبلات يملكونها بأخرى رقمية ونفذوا عمليات تحويل الروبل الرقمي فيما بينهم.
 
والروبل الرقمي هو رمز خاص سيتم تخزينه في محفظة إلكترونية. ومن المخطط أن يصبح وسيلة دفع كاملة، إلى جانب الروبل العادي.
روسيا اليوم
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