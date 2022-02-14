living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

موظف سابق بـ "أمازون" في السجن بتهمة الاحتيال الدولي

14
FEBRUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلنت وزارة العدل الأميركية أنه تم الحكم على موظف سابق في شركة "أمازون" بالسجن لمدة 10 أشهر وغرامة قدرها 50 ألف دولار بتهمة الاحتيال الدولي والرشوة.
 
والمتهم هو روهيت كاديميسيتي من نورثريدج في كاليفورنيا، وصدر الحكم عليه بعد اعترافه بالذنب في التآمر في سبتمبر 2021. وكان واحدًا من ستة أشخاص متهمين بالاحتيال وأول من حُكم عليهم في مخطط دولي للتلاعب بسوق "أمازون"، وفقًا لوزارة العدل التي أشارت إلى أن المجموعة قامت برشوة موظفي أمازون للحصول على ميزة في سوق أمازون.
 
انتقل "كاديميسيتي" من الهند إلى الولايات المتحدة في عام 2015 واستأجر موظفي "أمازون" في الهند "لإساءة استخدام امتيازات الموظفين والوصول إلى المعلومات والأنظمة والأدوات الداخلية"، وفقًا لوزارة العدل، التي أضافت أنه تم فصل عدد من جهات اتصاله في الهند من أمازون.
 
وكان "كاديميسيتي" قد عمل كموظف دعم البائع في حيدر أباد بالهند حتى عام 2015. ووفق بيان، قال المدعي العام الأميركي للمنطقة الغربية بولاية واشنطن، نيك براون، إن "كاديميسيتي استخدم معرفته واتصالاته من عمله السابق في أمازون لإثراء نفسه من خلال التلاعب بالقوائم في سوق أمازون".
 
ووفق وزارة العدل الأميركية، فإنه منذ عام 2017، عمل المدعى عليهم "كمستشارين" لبائعي الطرف الثالث في سوق أمازون، الذين باعوا سلعًا تتراوح من الإلكترونيات إلى المكملات الغذائية. ويُزعم أن "كاديميسيتي" قاد رشوة موظفي "أمازون"، بمبلغ إجمالي قدره 100 ألف دولار للحصول على معلومات تجارية سرية حول خوارزمية الشركة ولتسهيل "الهجمات" على البائعين الآخرين باستخدام حسابات بريد إلكتروني مزيفة، وخدمات مراسلة مشفرة ورشاوى طرف ثالث لإخفاء المخطط.
 
وقالت "أمازون" في بيان "نحن نعمل بجد لخلق تجربة تسوق جديرة بالثقة من خلال حماية العملاء وشركاء البيع وأمازون من الاحتيال وسوء الاستخدام، ولدينا أنظمة للكشف عن السلوك المشبوه". وذكرت أنه "لا يوجد مكان للاحتيال في أمازون وسنواصل متابعة جميع التدابير لحماية متجرنا ومحاسبة الفاعلين السيئين". ومن المقرر محاكمة المتهمين الأربعة الآخرين في أكتوبر المقبل.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout