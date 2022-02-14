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الخطوط الجوية التركية تصدر إعلانا حول تذاكر السفر إلى أوكرانيا

14
FEBRUARY
2022
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أفسحت الخطوط الجوية التركية ابتداء من أمس الأحد لعملائها المجال لإرجاع أو تغيير تذاكر الرحلات إلى أوكرانيا، وسط توقعات بقيام شركات الطيران بتعليق الطيران الرحلات فوق أوكرانيا.
 
وجاء في بيان صدر عن الشركة التركية: "في ظل الوضع في أوكرانيا فإن الركاب الذين اشتروا تذاكر لرحلات إلى أوكرانيا قبل 13 فبراير 2022 سيكون بوسعهم تغيير موعد السفر أو استرداد ثمنها بشرط القيام بذلك قبل 28 فبراير 2022".
 
من جهتها أشارت قناة NTV إلى أن الخطوط الجوية التركية ستواصل تسيير رحلات جوية إلى أوكرانيا.
 
ويوم أمس أفاد موقع Strana.ua، نقلا عن مصادره، بأن المجال الجوي الأوكراني سيكون مغلقا عمليا أمام حركة الطيران بمبادرة من شركات التأمين الغربية.
 
ووفقا للموقع فإن كبرى شركات التأمين العالمية أبلغت شركات الطيران بوقف التغطية التأمينية للرحلات فوق أوكرانيا. كذلك تم إبلاغ شركات النقل الجوي الأوكرانية بإنهاء التأمين على الطائرات عند التحليق فوق البلاد بسبب "خطر اندلاع الأعمال العدائية".
 
وفي ظل ذلك طلبت شركات الليزينغ (التأجير التمويلي) من شركات النقل الجوي الأوكرانية إعادة طائراتها إلى الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت ممكن.
روسيا اليوم
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