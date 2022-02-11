living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أبوظبي.. 2.22 مليار درهم صافي أرباح أدنوك للحفر عام 2021

11
FEBRUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشفت شركة "أدنوك" للحفر في أبوظبي، اليوم الجمعة، عن تحقيق نتائج قوية للعام 2021 بأرباح صافية وصلت إلى 2.22 مليار درهم إماراتي.
 
وقالت الشركة "ارتفعت إيرادات أدنوك للحفر لفترة 12 شهراً بنسبة 8.2% لتصل إلى 8.33 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي".
 
وأضافت، في بيان لها نشر اليوم الجمعة: "وأسهمت عمليات الحفر البري بصورة رئيسية في تحقيق هذا الارتفاع على أساسٍ سنوي، حيث تواصل الشركة دعمها لبرنامج مجموعة أدنوك لزيادة الطاقة الإنتاجية بشكل كبير، فيما ساهم قطاع خدمات حقول النفط في تحقيق زيادة كبيرة في الإيرادات والأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء على أساسٍ سنوي".
 
وأوضحت أن الأرباح "قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء للعام بأكمله بلغت 3.85 مليار درهم إماراتي بهامش 46.1%، حيث حققت الشركة تقدماً كبيراً في تعزيز كفاءة التكلفة، فيما بلغ صافي الربح عن العام بأكمله 2.22 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 6% على أساس سنوي".
 
 وأشارت إلى أنها "حققت الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء في الربع الأخير من العام 2021 نمواً بنسبة 2.7% على أساسٍ سنوي، كما زادت هوامش الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء خلال نفس الفترة لتصل إلى 45.6%، مما يعكس جهود الإدارة النشطة لتخفيض النفقات المركزية في ذلك الربع من العام".
 
ووفقا للبيان، فقد "شهد قطاع خدمات حقول النفط أعلى معدل لنمو الإيرادات، معوضاً ضَعف إيرادات قطاع الحفر في الربع الأخير من العام 2021، ما نتج عنه استقرار الإيرادات خلال الربع الأخير من العام 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام 2020. وحقق الأداء التشغيلي الأساسي استقراراً على أساسٍ سنوي، بينما كان الأداء المالي أقل نتيجة تسجيل إيرادات حفر غير متكررة تم رصدها لصالح السنة السابقة".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout