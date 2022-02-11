أبوظبي.. 2.22 مليار درهم صافي أرباح أدنوك للحفر عام 2021

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كشفت شركة "أدنوك" للحفر في أبوظبي، اليوم الجمعة، عن تحقيق نتائج قوية للعام 2021 بأرباح صافية وصلت إلى 2.22 مليار درهم إماراتي.

وقالت الشركة "ارتفعت إيرادات أدنوك للحفر لفترة 12 شهراً بنسبة 8.2% لتصل إلى 8.33 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي".

وأضافت، في بيان لها نشر اليوم الجمعة: "وأسهمت عمليات الحفر البري بصورة رئيسية في تحقيق هذا الارتفاع على أساسٍ سنوي، حيث تواصل الشركة دعمها لبرنامج مجموعة أدنوك لزيادة الطاقة الإنتاجية بشكل كبير، فيما ساهم قطاع خدمات حقول النفط في تحقيق زيادة كبيرة في الإيرادات والأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء على أساسٍ سنوي".

وأوضحت أن الأرباح "قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء للعام بأكمله بلغت 3.85 مليار درهم إماراتي بهامش 46.1%، حيث حققت الشركة تقدماً كبيراً في تعزيز كفاءة التكلفة، فيما بلغ صافي الربح عن العام بأكمله 2.22 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 6% على أساس سنوي".

وأشارت إلى أنها "حققت الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء في الربع الأخير من العام 2021 نمواً بنسبة 2.7% على أساسٍ سنوي، كما زادت هوامش الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء خلال نفس الفترة لتصل إلى 45.6%، مما يعكس جهود الإدارة النشطة لتخفيض النفقات المركزية في ذلك الربع من العام".

ووفقا للبيان، فقد "شهد قطاع خدمات حقول النفط أعلى معدل لنمو الإيرادات، معوضاً ضَعف إيرادات قطاع الحفر في الربع الأخير من العام 2021، ما نتج عنه استقرار الإيرادات خلال الربع الأخير من العام 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام 2020. وحقق الأداء التشغيلي الأساسي استقراراً على أساسٍ سنوي، بينما كان الأداء المالي أقل نتيجة تسجيل إيرادات حفر غير متكررة تم رصدها لصالح السنة السابقة".