Western Union توقف تحويل الأموال داخل روسيا

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كشفت وثيقة أن شركة Western Union لتحويل الأموال ستوقف خدمة تحويل الأموال داخل روسيا، لكن الوثيقة أكدت أن عمليات تحويل الأموال الخارجية من وإلى روسيا ستستمر.

وجاء ذلك بحسب ما نقله موقع RBC الاقتصادي عن خطاب موجه من قبل Western Union إلى بنوك روسية تقدم خدمة تحويل الأموال.

ومن المقرر أن توقف Western Union تحويل الأموال داخل روسيا اعتبارا من 1 أبريل المقبل، وأكدت الشركة أن عمليات تحويل الأموال الخارجية من وإلى روسيا ستستمر.

وعن أسباب القرار، أشارت الوثيقة إلى أن القرار تم اتخاذه بسبب انخفاض الطلب على التحويلات داخل روسيا.