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مصادرة بيتكوين مسروقة بـ3.6 مليار دولار.. الأكبر على الإطلاق

9
FEBRUARY
2022
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أعلنت وزارة العدل الأميركية أنها صادرت بأكثر من 3.6 مليار دولار من عملات بيتكوين المسروقة المزعومة المرتبطة باختراق Bitfinex لعام 2016.
 
وقال المسؤولون إنهم اعتقلوا إيليا ليشتنشتاين ، 34 عاما، وزوجته، هيذر مورغان، 31 عاما. ومن المقرر أن يمثل الزوجان في أول جلسة أمام محكمة فيدرالية في وقت لاحق.
 
وذكرت ليزا موناكو ، نائبة المدعي العام، في بيان إنها تمثل أكبر مصادرة مالية للوكالة على الإطلاق.
 
تتهم السلطات الزوج بمحاولة غسل عائدات 119754 بيتكوين التي سُرقت من منصة Bitfinex بعد أن اخترقت أنظمة Bitfinex وبدأ أكثر من 2000 معاملة غير مصرح بها. ويزعم المدعون أن المعاملات أرسلت عملة بيتكوين المسروقة إلى محفظة ليشتنشتاين الرقمية.
 
وقال المسؤولون إنهم تمكنوا من الاستيلاء على أكثر من 94000 عملة بيتكوين، والتي بلغت قيمتها حوالي 3.6 مليار دولار في وقت المصادرة. إجمالاً ، تقدر قيمة إجمالي عملة بيتكوين المسروقة حاليًا بحوالي 4.5 مليار دولار.
 
"اليوم يوضح تطبيق القانون الفيدرالي مرة أخرى أنه يمكننا متابعة الأموال من خلال blockchain وأننا لن نسمح للعملة المشفرة بأن تكون ملاذا آمنا لغسيل الأموال أو منطقة من الفوضى داخل نظامنا المالي"، بحسب مساعد المدعي العام Kenneth Polite Jr في بيان.
 
ووجهت للزوج تهمة التآمر لارتكاب جريمة غسيل أموال والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 20 عاما والتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة التي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة خمس سنوات.
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