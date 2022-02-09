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فتح أسواق جديدة أمام المنتجات السورية

9
FEBRUARY
2022
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أكد عضو اتحاد غرف التجارة السوري، فهد درويش، قرار بغداد السماح بدخول الشاحنات السورية إلى العراق، معتبرا إياه نقلة مهمة في إطار زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
 
وأشار إلى أن القرار العراقي سيساهم بدعم حركة الصادرات السورية نحو العراق عبر الشحن البري، كما سيساهم بتخفيف كلفة الصادرات من خلال تخفيض كلفة الشحن، ما سينعكس إيجابا على قدرة المنتجات السورية في المنافسة في السوق العراقية.
 
وبين درويش أن القرار سيساهم في فتح أسواق جديدة للمنتجات السورية داخل المحافظات العراقية، وخصوصا بالنسبة للحمضيات التي تشهد حاليا منافسة قوية من الحمضيات التركية والإيرانية، كما سيعمل على تنشيط عمل شركات الشحن وأسطول الشحن البري السوري بشكل أكبر من خلال فتح طريق شحن وترانزيت جديد.
 
وأشار إلى أن اتحاد غرف التجارة السوري، وبناء على مقترح لجنة الاستيراد والتصدير التابعة له، طلب من اللجنة الاقتصادية في الحكومة إعفاء الحمضيات المصدرة للخارج من قرار تعهد القطع الأجنبي 1071 ، وهو أمر سيجعلها توجد أكثر في الأسواق الخارجية وسيساعدها على المنافسة، هذا بالإضافة إلى انعكاس قرار دخول الشاحنات على مجمل منتجات التصدير، وخصوصاً المنتجات الزراعية التي يمكن تصديرها إلى العراق.
روسيا اليوم
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