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الذهب قرب أعلى مستوى في أسبوعين بفعل مخاطر التضخم

9
FEBRUARY
2022
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ارتفعت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في أسبوعين مدعومة بمخاوف التضخم المتزايدة والتوتر بين روسيا وأوكرانيا، غير أن التوقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية حدت من المكاسب.
  
وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1827.86 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1849 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 26 يناير في وقت سابق بالجلسة عند 1828.12 دولار.
 
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1827.90 دولار عند التسوية، قبل بيانات التضخم الأميركية المنتظر صدورها  الخميس.
 
ويشير استطلاع أجرته رويترز إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي من المتوقع أن يرتفع 7.3 بالمئة على أساس سنوي في يناير بعد أن أذكت بيانات قوية بشأن سوق العمل الأسبوع الماضي مخاوف التضخم.
 
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والذهب حساس جدا لارتفاع أسعار الفائدة الأميركية، الذي يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لشراء الذهب الذي لا يدر عائدا. كما تعزز معدلات الفائدة المرتفعة الدولار، مما يضغط على المعدن النفيس المسعّر بالدولار الأميركي.
 
وارتفع مؤشر الدولار 0.3 بالمئة. ووصل عائد سندات الخزانة الأميركية القياسي لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى له في أكثر من عامين.
 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد سعر الفضة 0.9 بالمئة إلى 23.19 دولار للأوقية، بينما ارتفع سعر البلاتين 1.4 بالمئة إلى 1034.36 دولار. وانخفض البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2258.87 دولار.
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