living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ارتفاع صاروخي لعملة رقمية جديدة

8
FEBRUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قفزت العملة الرقمية شيبا إينو (Shiba Inu) اليوم الاثنين، بأكثر من 23%، وهي عملة رقمية اكتسبت شعبية كبيرة في عالم العملات الرقمية في 2021.
 
ووفقا لبيانات موقع "كوين ديسك" فقد صعدت العملة الرقمية "شيبا إينو" بحلول الساعة 11:10 بتوقيت موسكو، بنسبة 23.24% إلى 0.000028 دولار.
 
وعملة "شيبا إينو"، التي رمزها SHIB، هي عملة معماة تم إطلاقها في الأصل من أجل المتعة والسخرية قبل أن يأخذها الناس على محمل الجد ويأخذون مجراها في الارتفاع.
 
وتم إطلاق العملة قبل نحو عام في الصين، واكتسبت العملة الرقمية شعبية كبيرة في عالم العملات الرقمية في 2021، حيث استفادت من القفزة التي حققتها عملة "دوغكوين". وقد صنفها بعض الخبراء على أنها ضمن أفضل العملات الرقمية للاستثمار خلال العام الجاري.
 
وقبل أيام أعلنت منصة Bitexen، وهي منصة تداول عملات رقمية عبر الإنترنت في تركيا، إدراج عملة "شيبا إينو" على منصتها.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout