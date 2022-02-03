أفضل 10 وظائف في 2022.. رواتبها تتخطى 100 ألف دولار في هذه الدولة

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يعج سوق العمل في الولايات المتحدة بفرص جديدة على الرغم من زيادة الإصابات بفيروس كورونا بسبب متغير أوميكرون، وفقاً لبحث جديد من شركة التوظيف Glassdoor، إذ تقدم العديد من الوظائف العليا ترتيبات عمل مرنة ورواتب من ستة أرقام.

وسلط تقرير حديث لشركة غلاسدور Glassdoor، صدر يوم الثلاثاء، الضوء على أفضل 50 وظيفة في أميركا لعام 2022، مع التركيز على الشركات التي لديها ما لا يقل عن 100 مراجعة للراتب، و2000 وظيفة شاغرة وضع إعلان بها على موقع غلاسدور اعتباراً من ديسمبر 2021.

وتحدد القائمة أفضل الوظائف للباحثين عن عمل التي تقدم فرص عمل وافرة ورضا وظيفي قوي وإمكانات عالية في الكسب.

وللمرة الأولى انضمت وظيفتا الطبيب النفسي، والاختصاصي النفسي، لأفضل 50 وظيفة وفي المرتبتين 22 و34 على التوالي، ويرجع السبب إلى زيادة الطلب على خدمات الصحة العقلية وسط الوباء المستمر، إلا أن الوظائف التقنية لا تزال مهيمنة على القائمة، إذ احتلت 9 مراكز في المراكز العشرة الأولى.

من جانبه، قال كبير الاقتصاديين وعالم البيانات في Glassdoor، دانييل جاو: "في الوقت الحاضر، كل شركة هي شركة تقنية". "لقد شدد الوباء حقاً على قيمة البيانات نظراً لمدى حدة التغييرات من هذه الأزمة وعدم القدرة على التنبؤ بها - تلجأ المزيد من الشركات إلى البيانات في الوقت الفعلي لفهم ما يجري واتخاذ القرارات".

وجاءت في الصدارة وظيفة، "مهندس المؤسسة"، والتي تتطلب من شاغلها مسؤوليات تشمل الإشراف على تطوير وتنسيق أنظمة التكنولوجيا للمؤسسة، تلاها وظيفتا مهندس بدوام كامل، وعالم بيانات.

وجاء ترتيب الوظائف العشرة الأولى، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

1. مهندس المؤسسة

وهو الشخص المسؤول عن البنية التحتية الكاملة لمنصة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالشركة. تتمثل بعض المهام الرئيسية لمهندس المؤسسة في تصميم العمليات وتوثيق إجراءات تكنولوجيا المعلومات الأساسية وتتبع تقدم المشروع والحفاظ على التركيز الأمني.

متوسط الراتب: 144997 دولاراً

عدد الوظائف المطلوبة: 14021 فرصة.

2. مهندس تطوير

يقوم مهندسو التطوير ببرمجة مواقع الويب، والخوادم وقواعد البيانات لوظائف موقع الويب ويكتبون التعليمات البرمجية للأنظمة الأساسية للجوّال، ويعملون جنباً إلى جنب مع مصممي الجرافيك لإنشاء ميزات تصميم الويب والإشراف على المشاريع من الفكرة حتى النهاية.

متوسط الراتب: 101.794 دولار.

فرص العمل النشطة: 11252.

3. عالم البيانات

يستخدم علماء البيانات مهاراتهم التحليلية والإحصائية والبرمجة لجمع وتحليل وتفسير مجموعات البيانات الكبيرة. ثم يستخدمون هذه المعلومات لتطوير حلول تعتمد على البيانات لتحديات العمل الصعبة.

متوسط الراتب: 120 ألف دولار.

فرص العمل النشطة على غلاسدور: 10,071.

4. مهندس DevOps

يجمع مهندس DevOps بين فهم كل من الهندسة والتشفير، والعمل مع الإدارات المختلفة لإنشاء وتطوير الأنظمة الداخلية للشركة. من إنشاء برامج الأنظمة وتنفيذها إلى تحليل البيانات لتحسين التكنولوجيا الحالية، ويعمل مهندس DevOps على زيادة الإنتاجية في مكان العمل.

متوسط الراتب: 120,095 دولاراً.

فرص العمل النشطة على غلاسدور: 8.548.

5. مدير الاستراتيجية

الوصف الوظيفي: يقوم مديرو الاستراتيجيات بمراجعة المنظمة لتحديد نقاط القوة والضعف والفعالية التشغيلية وفرص التحسين، والتوصية بالمبادرات التي تقلل المخاطر إلى أدنى حد وصياغة الخطط لتحقيق الأهداف طويلة الأجل.

متوسط الراتب: 140 ألف دولار.

فرص العمل النشطة على Glassdoor: 6977.

6. مهندس تعلم الآلة

مهندسو التعلم الآلي هم مصممو البرامج ذاتية التشغيل التي توفر للآلات القدرة على أتمتة النماذج التنبوئية. يعمل هؤلاء المهندسون مع علماء البيانات لأخذ المعلومات وإدخال البيانات المنسقة في النماذج التي اكتشفوها أو طوروها.

متوسط الراتب: 130.489 دولار.

فرص العمل النشطة على Glassdoor: 6,801

7. مهندس بيانات

يكلف مهندسو البيانات بشكل أساسي بتحويل البيانات إلى تنسيق يمكن تحليله بسهولة. يفعلون ذلك عن طريق تطوير وصيانة واختبار البنى التحتية لتوليد البيانات.

متوسط الراتب: 113,960 ألف دولار.

فرص العمل النشطة على غلاسدور: 11821.

8. مهندس برمجيات

يقوم مهندسو البرمجيات بكتابة، وتصحيح الأخطاء، وصيانتها، واختبار البرامج التي توجه الكمبيوتر لإنجاز مهام معينة، مثل حفظ المعلومات، وإجراء العمليات الحسابية، وما إلى ذلك. ويحوّل مهندس البرمجيات ما يجب أن يحدث إلى واحدة من لغات البرمجة العديدة، الأكثر من بينها Java وC ++ وPython.

متوسط الراتب: 116,638 دولاراً.

فرص العمل النشطة على Glassdoor: 64.155.

9. مطور جافا

يميل مطورو Java إلى العمل في الشركات الناشئة والتركيز على إنشاء مجموعة متنوعة من التطبيقات للذهاب إلى السوق وملء طلبات العملاء الحالية، إذ يعدّون جزء من فريق تطوير البرمجيات ومسؤولون عن تصميم تطبيقات Java وتنفيذها وصيانتها.

متوسط الراتب: 107,099 دولاراً

فرص العمل النشطة على Glassdoor: 10.201

10. مدير المنتج

هي الوظيفة المسؤولة عن استراتيجية ومخطط منتج أو خط إنتاج، ويقومون بجميع الجوانب الخاصة بالمنتج الذي تقدمه الشركة من مرحلة الفكرة وصولاً إلى إطلاقه للعملاء.

متوسط الراتب: 125,317 دولاراً.

فرص العمل النشطة على غلاسدور: 17,725.