living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سهم فيسبوك يهوي 23% في تعاملات ما بعد الجلسة مع إعلان نتائج مخيبة

3
FEBRUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
هوى سهم شركة Meta بنحو 22.8%، في تعاملات ما بعد جلسة الأربعاء، بعد أن أعلنت الشركة المعروفة سابقاً باسم فيسبوك عن نتائجها المالية للربع الرابع من العام الماضي والتي جاءت أقل من التوقعات، حيث عزت ذلك إلى شروط الخصوصية الجديدة لدى شركة Apple والمنافسة من شركة TickTock.
 
وتراجعت صافي أرباح الشركة بنسبة 8%، إلى 10.3 مليار دولار في الربع الرابع، بربحية للسهم بلغت 3.67 دولار، مقارنة مع توقعات كانت عند 3.84 للسهم.
 
وارتفعت الإيرادات بنسبة 20%، إلى 33.67 مليار دولار، بينما كانت التقديرات عند 33.43 مليار دولار.
 
وبلغ عدد المستخدمين النشطين يوميا 1.9 مليار مستخدم في الربع الرابع، وتوقعت "فيسبوك" تحقيق إيرادات في الربع الأول من العام الجاري تتراوح بين 27 و29 مليار دولار، وهو أقل من توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 30.1 مليار دولار.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout