سهم فيسبوك يهوي 23% في تعاملات ما بعد الجلسة مع إعلان نتائج مخيبة

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هوى سهم شركة Meta بنحو 22.8%، في تعاملات ما بعد جلسة الأربعاء، بعد أن أعلنت الشركة المعروفة سابقاً باسم فيسبوك عن نتائجها المالية للربع الرابع من العام الماضي والتي جاءت أقل من التوقعات، حيث عزت ذلك إلى شروط الخصوصية الجديدة لدى شركة Apple والمنافسة من شركة TickTock.

وتراجعت صافي أرباح الشركة بنسبة 8%، إلى 10.3 مليار دولار في الربع الرابع، بربحية للسهم بلغت 3.67 دولار، مقارنة مع توقعات كانت عند 3.84 للسهم.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 20%، إلى 33.67 مليار دولار، بينما كانت التقديرات عند 33.43 مليار دولار.

وبلغ عدد المستخدمين النشطين يوميا 1.9 مليار مستخدم في الربع الرابع، وتوقعت "فيسبوك" تحقيق إيرادات في الربع الأول من العام الجاري تتراوح بين 27 و29 مليار دولار، وهو أقل من توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 30.1 مليار دولار.