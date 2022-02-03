شركات التشفير تجمع 25 مليار دولار من المستثمرين في عام واحد

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تتمتع الشركات الناشئة في مجال العملات المشفرة ببداية قوية لهذا العام، حيث حصلت على مئات الملايين من الدولارات حتى مع تزايد قلق المستثمرين بشأن الانخفاض الحاد في أسعار الأصول الرقمية.

يأتي ذلك، فيما أعلنت العديد من الشركات المملوكة للقطاع الخاص عن اجتذاب الكثير من التمويلات في يناير. إذ جمعت شركة Crypto Exchange FTX والشركات التابعة لها في الولايات المتحدة مجتمعة 800 مليون دولار، حيث قدرت قيمة الشركة بـ 32 مليار دولار وشركاتها التابعة في الولايات المتحدة بـ 8 مليار دولار.

وبلغت قيمة Fireblocks، وهي شركة ناشئة للبنية التحتية للعملات الرقمية، 8 مليارات دولار في جولة بقيمة 550 مليون دولار، بينما جذبت منافستها Blockdaemon نحو 155 مليون دولار على تقييم 1.3 مليار دولار. وتجدر الإشارة إلى أن بعض المفاوضات بشأن هذه الصفقات قد بدأت على الأرجح في أواخر العام الماضي، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وجمعت الشركات الناشئة في مجال العملات المشفرة والبلوك تشين رقماً قياسياً قدره 25 مليار دولار في عام 2021، مسجلاً زيادة قدرها 8 أضعاف على أساس سنوي، وفقاً لبيانات CB Insights، حيث سعى أصحاب رأس المال الاستثماري إلى ركوب موجة الارتفاع في عملة البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة.

مع ذلك، أصبح الاتجاه المستقبلي للسوق غير مؤكد بعد عمليات البيع المكثفة. انخفضت عملة البيتكوين إلى 33000 دولار في يناير، بانخفاض من أعلى مستوى لها على الإطلاق بحوالي 69000 دولار في نوفمبر. أنهت أكبر عملة مشفرة في العالم الشهر منخفضة بأكثر من 18%، مسجلة بذلك أسوأ بداية عام لها منذ بداية سوق هابطة في عام 2018.

عدم تطابق الأسعار

شهدت العديد من الشركات الناشئة في مجال العملات الرقمية ارتفاعاً في تقييماتها في الأشهر الأخيرة، حتى مع تراجع أسهم شركات التكنولوجيا العامة. انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 12% تقريباً منذ أن سجل أعلى مستوياته على الإطلاق في نوفمبر.

وأدى الاتجاه المتمثل في ارتفاع تقييمات الشركات الناشئة للعملات المشفرة إلى قيام بعض المؤسسين والمستثمرين بالتساؤل عما إذا كان هناك عدم تطابق في الأسواق العامة والخاصة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة FTX سام بانكمان فريد: "أعتقد أنه كان هناك خلل كبير جداً بين الأسواق العامة والخاصة".

وحتى الآن، لا يبدو أن أياً من كبرى شركات التشفير الخاصة تتحدث عن طرحها للاكتتاب العام، الأمر الذي قد يعكس الحالة المزاجية السلبية عموماً في الأسواق العامة.

يأتي ذلك، فيما تراجع كوينباس إحدى الشركات القليلة المدرجة في البورصة، بأكثر من 40% منذ طرحها في ناسداك.