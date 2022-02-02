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"فوربس الشرق الأوسط" تكشف عن أقوى 50 سيدة أعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

2
FEBRUARY
2022
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كشفت مجلة "فوربس الشرق الأوسط" عن قائمتها السنوية لأقوى 50 سيدة أعمال بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام الجاري، حيث صنفت أكثر القيادات النسائية إبداعا في المنطقة ضمن مجالات مختلفة.
 
مليارديرات عرب على قائمة أثرياء إفريقيا في 2022
وقد أعدت القائمة وفقا لحجم الشركة والإنجازات الفردية المحققة خلال العام الماضي، والمسؤولية الاجتماعية، وغيرها من المبادرات التي قادتها المرأة.
 
وتضم قائمة أقوى 50 سيدة أعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، للعام الجاري 19 جنسية مختلفة يعملن في 17 قطاعا، في وقت تصدرت فيه كل من الإمارات، ومصر القائمة بسبع مشاركات، تليهما السعودية والمغرب والكويت وعمان بأربع مشاركات لكل منها.
 
وتصدرت القائمة المدير الإداري ونائب رئيس مجلس الإدارة لـ"مجموعة عيسى صالح القرق"، الإماراتية رجاء عيسى القرق، للعام الثالث على التوالي، في ما حافظت رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ"مجموعة لاندمارك"، الهندية رينوكا جاغتياني، على المركز الثاني، والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، الإماراتية هناء الرستماني، على المركز الثالث، منذ قائمة عام 2021.
 
كما ضمت أول 10 مراكز في القائمة، وجوها جديدة منهن المدير العام التنفيذي للبنك العربي، الأردنية رندة الصادق، التي حققت أكبر قفزة في التصنيف، لترتفع من المركز 14 في قائمة عام 2021 إلى المركز السابع في قائمة العام الجاري، وتولت منصبها كمدير عام تنفيذي في فبراير 2022.
 
وانضمت 12 امرأة جديدة إلى قائمة العام الجاري، معظمهن مقيمات في الإمارات بواقع ثماني نساء، بينما تقيم اثنتان في كل من السعودية وقطر.
 
ومن بين المشاركات الجديدات، صنفت ثلاث نساء ضمن أول 10 مراكز وهن: الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، مريم السويدي، ورئيس مجلس إدارة "مجموعة العليان"، حذام العليان، والمؤسس ورئيس مجلس الإدارة لشركة "أموال"، والمؤسس والرئيس التنفيذي لمشروع التطوير العقاري "مدينة الوعب"، هنادي بنت ناصر آل ثاني.
 
وبحسب "فوربس الشرق الأوسط" تقود أكثر من 25% من النساء في قائمة العام الجاري مكاتب إقليمية، وأقساما لشركات متعددة الجنسيات في المنطقة، مثل: سعيدة جعفر من شركة (Visa)، وديريا ماتراس من شركة (Meta)، إضافة إلى ريما عاصي من شركة (McKinsey & Company).
 
كما قادت العديد من سيدات الأعمال شركاتهن إلى ما يفوق التوقعات، رغم التحديات التي شهدها قطاع الأعمال على الصعيد العالمي في عام 2021.
 
ففي ظل قيادة سارة السحيمي، تحولت السوق المالية السعودية "تداول" إلى مجموعة قابضة، ونفذت الاكتتاب العام الذي طال انتظاره. بينما باعت منى عطايا حصة أغلبية من شركتها (Mumzworld) إلى مجموعة تمر السعودية، عبر إحدى أهم صفقات التخارج للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2021، وأشرفت صوفي دويرو من (Cartier) على تعاون شركة المجوهرات مع إكسبو 2020 دبي، لإطلاق جناح المرأة، وهو أول جناح مستقل مخصص للمرأة في معرض عالمي.
 
ووفق "فوربس الشرق الأوسط"  تضم قائمة أقوى 10 سيدات أعمال في الشرق الأوسط في عام 2022:
 
1- رجاء عيسى القرق، الجنسية: إماراتية، المدير الإداري ونائب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة عيسى صالح القرق.
 
2- رينوكا جاغتياني، الجنسية: هندية، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ"مجموعة لاندمارك".
 
3- هناء الرستماني، الجنسية: إماراتية، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول.
 
4- سارة السحيمي، الجنسية: سعودية، رئيس مجلس الإدارة لـ"مجموعة تداول السعودية".
 
5- مريم السويدي، الجنسية: إماراتية، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات.
 
6- حذام العليان، الجنسية: سعودية، رئيس مجلس الإدارة لـ"مجموعة العليان".
 
7- رندة الصادق، الجنسية: أردنية، المدير العام التنفيذي في البنك العربي.
 
8- هنادي بنت ناصر آل ثاني، الجنسية: قطرية، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة لشركة "أموال" المؤسس والرئيس التنفيذي لمشروع التطوير العقاري "مدينة الوعب".
 
9- نزهة حياة، الجنسية: مغربية، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للهيئة المغربية لسوق الرساميل.
 
10- شيخة خالد البحر، الجنسية: كويتية، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني.
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