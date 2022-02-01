living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بولندا تشتري شحنة غاز أمريكي لأوكرانيا

1
FEBRUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أفادت شركة النفط والغاز البولندية PGNiG، اليوم الثلاثاء، بأنها اشترت شحنة غاز مسال من الولايات المتحدة لأوكرانيا، ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه أوروبا زيادة في الطلب على الغاز الطبيعي.
 
وجاء ذلك بحسب بيان نشرته شركة النفط والغاز البولندية PGNiG على موقعها الإلكتروني اليوم.
 
وأشارت الشركة إلى أن ناقلة الغاز American LNG ستصل إلى محطة الغاز في بولندا في نهاية فبراير من هذا العام.
 
وبعد إعادة تحويل الغاز المسال إلى حالته الطبيعية سيتم ضخ الغاز في منظومة الأنابيب البولندية وتوريدها إلى أوكرانيا، ومن المخطط أن يتم ذلك قبل نهاية مارس المقبل.
 
وتعد هذه الصفقة الثانية التي تبرمها الشركة البولندية مع جهة أوكرانية لتوريد الغاز المسال الأمريكي لها.
 
ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة في أوروبا زيادة في الطلب على الوقود الأزرق مع تراجع احتياطياته في المستودعات الأرضية.
 
وجرى تداول العقود الآجلة للغاز أمس الاثنين عند 984 دولار لكل ألف متر مكعب، وفقا لبيانات بورصة ICE، التي يقع مقرها في لندن.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout