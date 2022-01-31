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"دايملر" تغير اسمها إلى "مرسيدس بنز غروب" اعتباراً من الغد

31
JANUARY
2022
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تُغير مجموعة "دايملر" الألمانية العملاقة لصناعة السيارات اسمها رسمياً إلى اسم علامتها التجارية الرئيسية ليصبح "مرسيدس بنز غروب"، بدءاً من غد الثلاثاء.
 
يأتي ذلك، لإنهاء عملية إعادة الهيكلة التي نفذها رئيس مجلس إدارة المجموعة، أولا كيلنيوس، والتي بدأت نهاية العام الماضي بعد فصل أعمال الشاحنات في شركة مستقلة عن المجموعة تحمل اسم "دايملر تراك".
 
ومنذ ذلك الحين، ويوجد شركتان منفصلتان مسجلتان في البورصة، إذ ستركز مجموعة "مرسيدس بنز" الآن على أعمال سيارات الركاب والباصات الصغيرة (الفان).
 
وقال كيلنيوس الأسبوع الماضي إنه ينبغي استخدام العلامة التجارية التقليدية "النجمة الثلاثية" كرمز للشركة لجعلها أكثر جاذبية، وأضاف: "نرى أن الاهتمام بمرسيدس ازداد خلال الـ12 إلى 18 شهراً الماضية". وهدف كيلنيوس المعلن هو ترسيخ علامة «مرسيدس بنز» كعلامة تجارية فاخرة.
 
وبحسب معلومات إضافية، من المقرر تثبيت تغيير الاسم في السجل التجاري غداً الثلاثاء. ووفقاً لخبراء، تعتبر علامة "مرسيدس بنز" ذات قيمة كبيرة. فعلى سبيل المثال، قدّرتها شركة الاستشارات الأميركية "إنتربراند" العام الماضي بأقل بقليل من 51 مليار دولار أميركي، ولا يتفوق عليها سوى منافستها اليابانية «تويوتا» بين أفضل العلامات التجارية لمصنعي السيارات على مستوى العالم.
 
فيما تصدرت الشركتان الأميركيتان "أبل"، و"أمازون" قائمة العلامات التجارية الأعلى قيمة في العالم.
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