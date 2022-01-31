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المركزي السوري يطلق "الدفع الإلكتروني"

31
JANUARY
2022
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أطلق مصرف سوريا المركزي أمس الأحد منظومة الدفع الإلكتروني تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس.
 
وأكد حاكم مصرف سوريا المركزي محمد عصام هزيمة أن إطلاق منظومة الدفع الإلكتروني بمرحلتها الأولى يأتي بعد جهود مكثفة طوال السنوات الماضية من قبل الحكومة والمصرف المركزي والمصارف العاملة وسيكون هناك مراحل أخرى لاحقا تشمل جميع المؤسسات المالية العاملة في القطاع المصرفي.
 
وبين أن المرحلة الأولى تمثلت بربط منظومات الدفع الإلكتروني في أربعة مصارف خاصة هي بنوك سوريا الدولي الإسلامي والشام وسورية والخليج والبركة سورية بالتعاون مع المركزي وشركة فاتورة.
 
وأوضح أن عملية الربط بين المصارف الأربعة تسهم في تقديم خدمات الدفع الإلكتروني لأكثر من 575 ألف متعامل مع هذه المصارف، مؤكدا أنه لن يتحمل المواطن صاحب الحساب المصرفي في أي مصرف ولا ليرة واحدة عن عمليات الدفع بواسطة البطاقة حيث تدفع العمولات من قبل الجهات المستفيدة من خدمات الدفع الإلكتروني.
 
ولفت حاكم المركزي إلى أنه بمجرد اكتمال شركة الدفع الالكتروني الثانية سيتم ربط منظومات الدفع الإلكتروني بين نحو 12 مصرفا عاملا ثم مع مصارف القطاع العام التي تبذل جهودا مكثفة لاستكمال الربط فيما بينها وكل ذلك يؤدي إلى توسيع شريحة المستفيدين من خدمات الدفع الإلكتروني.
روسيا اليوم
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