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هل تُستخدم العملات المشفرة لتنويع الأصول؟ غولدمان ساكس يجيب

28
JANUARY
2022
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قال غولدمان ساكس إن حركة العملات المشفرة مرتبطة بعوامل اقتصادية عدة لا تجعل منها عملة للتحوط أو أداة لتنويع الأصول الاستثمارية كما هو التفكير السائد حاليا.
 
وأشار تقرير، صادر عن البنك الاستثماري، إلى أن العملات المشفرة ترتفع كلما زادت نسبة التضخم وتنخفض مع ارتفاع أسعار الفائدة والدولار.
 
واستنتج التقرير أن هذا الارتباط يلغي الفكرة السائدة بأن زيادة تبني العملات المشفرة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعارها، فمع زيادة الإقبال على هذه العملات، فإن حركتها ستتبع مسار أصول أخرى، وذلك لا يجعلها أداة للتحوط من تقلبات الأصول الأخرى بشكل عام.
 
وكان ارتفاع الدولار في الآونة الأخيرة على خلفية توجه الاحتياطي الفدرالي لرفع أسعار الفائدة، أدى إلى هبوط القيمة السوقية للعملات المشفرة إلى حوالي 1.76 تريليون دولار، وذلك من أكثر من 3 تريليونات دولار في الذروة التي سجلتها هذه العملات في نوفمبر.
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