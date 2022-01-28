living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الاقتصاد الأمريكي ينمو بوتيرة أعلى من التوقعات

28
JANUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أظهرت بيانات أولية من التجارة الأمريكية أن الاقتصاد الأمريكي نما بنسبة 6.9% على أساس سنوي في الربع الأخير من 2021 مسجلا أقوى نمو له في 5 فصول على خلفية انتعاش الإنفاق الاستهلاكي.
 
وارتفع الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، بنسبة 3.3% في الربع الرابع من 2021.
 
فيما صعدت الاستثمارات الرأسمالية للشركات بنحو الثلث. في غضون ذلك، انخفض الاستثمار في العقارات السكنية بنسبة 0.8%.
 
كذلك أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية ارتفاع حجم الصادرات بنسبة 24.5%، والواردات بنسبة 17.7%.
 
وتوقع محللون في استطلاع رأي لـTrading Economics زيادة بنسبة 5.5%، كذلك أشارت توقعات أعدتها صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى نمو بنسبة 5.5% أيضا.
 
وللمقارنة فقد نما الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 2.3% في الربع الثالث من العام الماضي. 
 
وبذلك يكون الاقتصاد الأمريكي قد نما في 2021 ككل بنسبة 5.7%، وهي أسرع وتيرة نمو منذ عام 1984، والتي جاءت بعد انخفاض قياسي بنسبة 3.4% في 2020.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout