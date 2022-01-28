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النفط يبلغ أعلى مستوياته في 7 سنوات بفعل توتر أوكرانيا

28
JANUARY
2022
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جرى تداول النفط، اليوم الخميس، عند أعلى مستوياته في 7 سنوات بنحو 90 دولارا للبرميل، إذ دعمت أزمة أوكرانيا الأسعار على الرغم من إشارات إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي سيشدد السياسة النقدية.
 
وارتفعت العقود الآجلة لـخام برنت القياسي 6 سنتات أي 0.1 بالمئة إلى 90.02 دولار للبرميل بحلول الساعة 1113 بتوقيت غرينتش وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط سنتين إلى 87.33 دولار للبرميل.
 
وارتفعت أسعار النفط، أمس الأربعاء، فزاد خام برنت متجاوزا 90 دولارا للبرميل لأول مرة منذ 7 سنوات وسط توترات بين روسيا والغرب، وفقا لرويترز.
 
وتقف روسيا، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، في مواجهة مع الغرب بشأن أوكرانيا مما يثير مخاوف من تعطل إمدادات الخام إلى أوروبا.
 
وينصب اهتمام السوق على اجتماع يوم 2 فبراير لمجموعة "أوبك+"، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" إلى جانب منتجين آخرين منهم روسيا.
 
ومن المرجح أن تلتزم المجموعة بخططها لزيادة المستوى المستهدف لإنتاج النفط في مارس، وفقا لما ذكرته عدة مصادر من أوبك+ لرويترز.
 
 وتزيد "أوبك+" المستوى المستهدف للإنتاج كل شهر منذ أغسطس بمقدار 400 ألف برميل يوميا متخلية تدريجيا عن خفض قياسي للإنتاج في 2020.
 
غير أن المجموعة واجهت تحديات تتمثل في الطاقة الإنتاجية المتاحة والتي منعت بعض الأعضاء من زيادة الإنتاج وفقا لحصصهم.
 
لكن زيادة مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة خففت بعض الشيء من القلق المتعلق بالإمدادات.
 
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت الأسبوع الماضي بمقدار 2.4 مليون برميل مقابل توقعات بانخفاض قدره 728 ألف برميل في استطلاع أجرته رويترز لآراء المحللين.
 
وزادت مخزونات البنزين بمقدار 1.3 مليون برميل وهي أكبر زيادة منذ فبراير 2021.
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