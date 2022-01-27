تسلا تستكشف أعمالاً جديدة ستتجاوز السيارات الكهربائية

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قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، إن روبوت Optimus Human Robot سيكون أهم شيء ستعمل عليه شركة تسلا هذا العام، وفقاً لمكالمة الأرباح التي عقدها مع المستثمرين مساء أمس الأربعاء.

وأضاف ماسك، أن الروبوتات ستكون مهمة لمعالجة نقص العمالة في الولايات المتحدة، وسيكون استخدامها لأول مرة في المصانع الخاصة بشركة تسلا.

وأشار إلى قدرة روبوت أوبتيموس على أن يكون أكثر أهمية من صناعة السيارات الكهربائية نفسها بمرور الوقت.

وقال ماسك إن تسلا تعمل على حل مشكلات سلاسل التوريد التي ستؤثر على الإنتاج هذا العام، ولن تقدم أي طرازات جديدة للسيارات، في الوقت الذي تركز على زيادة الإنتاج في المصانع الجديدة. لكن ماسك قال إن الشركة تخطط لتحقيق ما تسميه تقنية القيادة الذاتية الكاملة هذا العام، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

يأتي ذلك، فيما أعلنت شركة تسلا عن نتائج الربع الرابع التي جاءت أقوى من المتوقع، إلا أن سهم الشركة انخفض بنسبة تصل إلى 5% بنهاية التعاملات، على خلفية التحذير من تأثير مشكلات سلسلة التوريد.

وجاءت أرباح الشركة عند 2.52 دولار للسهم، متجاوزة توقعات المحللين التي جمعتها رفينتيف عند 2.36 دولار للسهم.

كما تجاوزت الإيرادات التوقعات البالغة 16.57 مليار دولار، لتسجل 17.72 مليار دولار.

وكشفت تسلا أنها وسعت برنامج اختبار أنظمة مساعدة السائق التجريبي، المسمى FSD Beta، إلى حوالي 60000 مستخدم في الولايات المتحدة.