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أردوغان: إيداعات الليرة وصندوق الاستثمار تجاوزت 203 مليارات

27
JANUARY
2022
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن إيداعات الليرة وفق الآلية المالية الجديدة، وصندوق الاستثمار، تجاوزت 203 مليارات ليرة.
 
وأوضح أردوغان، في مقابلة مع إحدى القنوات التركية الخاصة، مساء الأربعاء، قائلا: "إيداعات الليرة بنظام الوديعة المحمية وصندوق الاستثمار تجاوزت 203 مليارات ليرة لغاية 25 يناير الجاري".
 
وأضاف أن تركيا حققت بسياستها العقلانية مكاسب كبيرة في قطاعي المصارف والمالية العامة، فضلا عن نجاح تسجيل مستويات تاريخية منخفضة في أسعار الفائدة.
 
وأعرب عن تفاؤله بشأن الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الوضع المستقر في أسعار الصرف يدعم هذا الرأي المتفائل، لأن تركيا ستصبح أقوى وأقل تأثرا بالمضاربات وعمليات التلاعب.
 
وحول مكافحة التضخم، أكد أردوغان أن الضغوط التضخمية زادت ليس فقط على تركيا ولكن أيضا في العالم، مدفوعة بزيادة كبيرة في أسعار الطاقة والسلع العالمية، فضلا عن زيادة تكاليف النقل الدولي والتوريد العالمي.
 
وأكد أن مكافحة التضخم هي من أولويات تركيا، وأنه يتم اتخاذ الخطوات اللازمة للحد من الآثار السلبية للتضخم على المواطنين من خلال التنسيق القوي في السياسات النقدية والمالية.
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