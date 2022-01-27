أسعار النفط تتراجع عن أعلى مستوى في 7 سنوات

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انخفضت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الخميس، وجاء ذلك بعد أن كانت أسعار الخام قد سجلت أمس أعلى مستوى في 7 سنوات.

وبحلول الساعة 10:01 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.77% إلى 86.88 دولار للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.49% إلى 89.52 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وكانت أسعار النفط قد قفزت أمس فوق حاجز 90 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى في سبع سنوات.

وجاء تراجع أسعار النفط بعدما أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أنه سيبدأ قريبا في رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم.