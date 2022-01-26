الذهب يصعد لأعلى مستوى في شهرين

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سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى في أكثر من شهرين، إذ دفعت المخاوف الجيوسياسية بشأن أوكرانيا المستثمرين إلى الإقبال على الملاذات الآمنة ومن بينها المعدن النفيس، قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي الذي قد يقدم إشارات بشأن خطته لتشديد السياسة النقدية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.44 بالمئة إلى 1851.10دولار للأوقية بحلول الساعة 1815 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ التاسع عشر من نوفمبر عند 1852.65دولار.

وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.56 بالمئة إلى 1852دولارا للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.52 بالمئة إلى 23.83 دولار للأوقية بينما استقر البلاتين عند 1026.70 دولار وارتفع البلاديوم 2.3 بالمئة إلى 2198.10 دولار.