للعام الرابع.. "أدنوك" العلامة التجارية الأولى في الإمارات

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حافظت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" خلال عام 2022 على مكانتها باعتبارها العلامة التجارية الأكثر قيمة في الإمارات للعام الرابع على التوالي وفقا لتقرير أصدرته "براند فاينانس" المؤسسة العالمية المتخصصة في تقييم العلامات التجارية والاستشارات الاستراتيجية للشركات.

وتم تقييم علامة أدنوك التجارية بقيمة 12.76 مليار دولار، مما يعني نمواً بواقع 19 في المئة بالمقارنة مع العام الماضي وأكثر من 174 في المئة منذ عام 2017.

وتربعت علامة الشركة التجارية على المرتبة الأولى في الإمارات، والمرتبة الثانية بين العلامات التجارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمرتبة التاسعة ضمن قائمة العلامات التجارية العشر الأعلى تصنيفا على صعيد شركات النفط والغاز العالمية.

كما صنفت "براند فاينانس" العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنوك الدكتور سلطان بن أحمد الجابر في المرتبة الأولى بين الرؤساء التنفيذيين في الإمارات وفي منطقة الشرق الأوسط، والمرتبة الأولى بين الرؤساء التنفيذيين في قطاع النفط والغاز على مستوى العالم للسنة الثانية على التوالي.

وعلى مدار الإثنى عشر شهرا الماضية استطاعت "أدنوك" المحافظة على ترتيب علامتها التجارية من خلال مواصلة النمو بشكل مسؤول وتحقيق إنجازات عديدة في إطار استراتيجيتها في مجال الطاقة الجديدة القائمة على تعزيز شراكاتها في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة والهيدروجين والتزامها بأفضل الممارسات على مستوى المجموعة وسجلها في مجال الصحة والسلامة والبيئة ونجاح برنامجها لتعزيز القيمة المحلية المضافة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز مكانة الدولة كوجهة مفضلة للاستثمار.

وتعمل "أدنوك" على تنفيذ استراتيجية طموحة للنمو تهدف من خلالها إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الهيدروكربونية في إمارة أبوظبي بشكل مسؤول وتعزيز القيمة وزيادة الربحية والعائد الاقتصادي للإمارات، وذلك من خلال زيادة أنشطة الاستكشاف والتطوير والإنتاج والتوسع في نشاطاتها في مجالات التسويق والإمداد والتداول والتكرير والبتروكيماويات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ويعمل الجابر بصفته المبعوث الخاص للإمارات لشؤون التغير المناخي على تعزيز النهج الاستباقي للدولة ومساهمتها الفاعلة في الجهود العالمية الرامية للحد من تغير المناخ والتكيف مع تداعياته وترسيخ المكانة الرائدة للدولة في مجال العمل المناخي والذي توج بفوز الإمارات باستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 عام 2023 أهم وأكبر مؤتمر دولي للعمل المناخي بمشاركة قادة وزعماء العالم.

واعتمد مجلس إدارة "أدنوك" في ديسمبر الماضي استراتيجية الشركة في مجال قطاع الطاقة الجديدة التي تهدف للحد من البصمة الكربونية لعملياتها والاستفادة من فرص النمو والتطور في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين وأنواع الوقود الأخرى منخفضة الكربون إضافة لخطة عمل الشركة لزيادة استثماراتها الرأسمالية إلى 466 مليار درهم، أي ما يعادل 127 مليار دولار للسنوات الخمس القادمة " 2022 - 2026 " لتمكين تنفيذ استراتيجيتها المتكاملة للنمو الذكي 2030.

وتصدرت "شِل" البريطانية قائمة العلامات التجارية الأعلى قيمة في قطاع النفط والغاز، متقدمة على "أرامكو" السعودية التي حلّت في المرتبة الثانية.

وحسبما ذكرت صحيفة "غلف نيوز"، فقد أدت الزيادة في الطلب على النفط إلى زيادة أرباح "أرامكو" في الربع الثالث بأكثر من ثلاثة أضعاف على أساس سنوي.

وذكر تقرير "براند فاينانس" أن "أرامكو" أعلنت عن خطط لزيادة طاقتها الإنتاجية من 12 مليون برميل يوميا إلى 13 مليونا بحلول العام 2027، الأمر الذي يعد مؤشرا على الثقة والطموح في استمرار النمو للعلامة التجارية.

وتعُرَف قيمة العلامة التجارية بأنها صافي العائد الاقتصادي الذي يحصل عليه المالك عند ترخيص علامته التجارية في السوق المفتوحة.

ويتم تقييم قوة العلامة التجارية من خلال مجموعة من المعايير والعوامل التي تشمل الأداء التشغيلي والتجاري والمرونة وحقوق المساهمين والأداء التجاري وأنشطة التسويق والاتصال.

ويتم استخدام قيمة العلامة التجارية في تحديد نسبة مساهمة قوة العلامة التجارية في إيرادات الشركة