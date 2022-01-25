ارتفاع أسعار النفط في ظل توقعات اقتصادية قوية

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صعدت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل توقعات بمستويات طلب قوية على الخام، مع استمرار تعافي الاقتصاد العالمي.

وبحلول الساعة 09:20 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.60% إلى 83.81 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.75% إلى 86.92 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلرمبرغ".

إلى جانب التوقعات ما يزال المستثمرون قلقين من تأثير التوترات الجيوسياسية المرتبطة بأوكرانيا على إمدادات الطاقة إلى الأسواق.

وتترقب الأسواق اجتماع الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) الذي سيعقد في وقت لاحق اليوم، وسط توقعات أن يمهد الاجتماع لبدء رفع الفائدة.