أسهم نيتفليكس تتراجع 20% رغم تحقيق أرباح فاقت التوقعات

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تراجعات حادة بـ 20% شهدها سهم شركة نيتفليكس Netflix بالأمس في تداولات بعد الإغلاق، وذلك بعد توقعاتها بزيادة قاعدة مشتركيها 2.5 مليون مشترك جديد خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو ما جاء أقل بكثير من توقعات المحللين.

تأتي هذه التقديرات بعد أن أضافت Netflix ثمانية ملايين وثلاثمئة ألف مشترك بالربع الأخير من العام الماضي وهو ما جاء أقل بشكل طفيف عن التوقعات.

مع ذلك سجلت الشركة نتائج قوية بالربع الأخير من 2021 حيث فاقت الأرباح الصافية التوقعات بكثير وحققت نموا بنسبة 12% إلى 607 ملايين دولار. أما الإيرادات فجاءت متماشية مع التوقعات ونمت 16% لتبلغ 7.7 مليار دولار.

المشتركون في 2021

وتفصيلا، لم تحقق نتفليكس توقعات وول ستريت لعدد المشتركين الجدد في نهاية العام الماضي وقدمت توقعات أضعف من المتوقع في أوائل عام 2022، إذ تصاعدت حدة المنافسة في المعركة على مشاهدي خدمات البث عبر الإنترنت.

أضافت أكبر خدمة بث في العالم 8.3 مليون مشترك من أكتوبر/ تشرين الأول إلى ديسمبر/ كانون الأول، عندما أصدرت مجموعة كبيرة من البرامج الجديدة منها أفلام مرصعة بالنجوم مثل (رد نوتيس) أو "مذكرة حمراء" و(دونت لوك أب) أو "لا تنظر إلى أعلى"، فضلا عن موسم جديد من مسلسل (ذا ويتشر)، وفقا لرويترز.

وبلغ إجمالي مشتركي الشركة في العالم 221.8 مليون في 2021.