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لأول مرة منذ أغسطس.. تراجع حاد في "بتكوين" بعد اقتراح روسيا حظر العملات الرقمية

21
JANUARY
2022
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شهد سعر عملة "بيتكوين" تراجعا حادا بعد اقتراح روسيا حظر العملات الرقمية، حيث سجل في تداولات اليوم الجمعة أقل من 40 ألف دولار، وهو أدنى سعر وصل له "بيتكوين" منذ أغسطس الماضي.
 
وتراجعت العملة المشفرة "بيتكوين" بنسبة 6.27٪، وهي أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية، وتم تداولها عند حوالي 38800 دولار اعتبارا من منتصف ليلة الجمعة.
 
وجاء الانخفاض بعد أن اقترح البنك المركزي الروسي أمس الخميس فرض حظر على استخدام العملات المشفرة وتعدينها.
 
وروسيا هي واحدة من مواقع تعدين "بيتكوين" الرائدة في العالم. وتوقع كبير محللي السوق في "Oanda" إدوارد مويا، في وقت سابق، أن تنخفض عملة "بيتكوين" إلى أقل من 40000 دولار بسبب الاقتراح الروسي.
 
وانخفضت أسعار "بيتكوين" بنسبة 16٪ في يناير، وانخفضت بنسبة 36٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
 
وفي وقت سابق، حذرت البنوك المركزية في العالم من استخدام العملات الرقمية، وفي سبتمبر الماضي أعلن البنك المركزي الصيني أن كل التحويلات باستخدام العملات الرقمية ستكون غير قانونية، ما يعني منع العملات الرقمية كافة.
روسيا اليوم
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