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حديث في المغرب عن ضربة "قاسية" لقطاع السياحة

20
JANUARY
2022
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نقلت صحيفة "مغرب أنتلجنس" عن مصادر أن قطاع السياحة المغربي تعرض لضربة قاسية جديدة بعد إعلان شركة الطيران الإيرلندية "رايان إير"، الانسحاب نهائيا من المغرب اعتبارا من مايو المقبل.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن العلاقات بين إدارة شركة "رايان إير" والسلطات المغربية كانت قد شهدت توترا متصاعدا مع بداية تفشي جائحة "كوفيد-19" بالبلاد في مارس 2019.
 
وتشتكي شرطة الطيران الإيرلندية مما يوصف بالإغلاق المتتالي وغير المبرر للمجال الجوي المغربي، ما قيل إنه "منع (رايان إير) من الوفاء بالتزاماتها تجاه عشرات الآلاف من الركاب الذين يستخدمون خطوطها".
 
ولفتت الصحيفة في هذا السياق إلى أن شركة "رايان إير" كانت قررت في منتصف ديسمبر 2021، "تعليق رحلاتها إلى المغرب حتى 1 فبراير المقبل بسبب إغلاق الرباط لأجوائها مرة أخرى. وفي الوقت الحالي، لا شيء يؤشر على أن الحدود الجوية المغربية سيعاد فتحها في نهاية يناير الجاري".
 
وأشير إلى أن قادة هذه الشركة التي وُصفت بأنها منخفضة التكلفة يتهمون السلطات المغربية بـ"الافتقار إلى الوضوح والتواصل بشأن ما يمكن توقعه بعد قرارها الأولي بحظر السفر في 13 ديسمبر"، مشيرين إلى أنهم يواصلون مراكمة خسائر فادحة.
 
وضربت شركة طيران "رايان إير" مثلا يقول إن قرار إلغاء الرحلات بنهاية نوفمبر 2021 الذي أقرته المغرب كان له "تأثير على 160 ألفا من زبائنها، وأن 230 ألف مسافر إضافي يواجهون، الآن، مستقبلا غامضا في مشاريع سفرهم إلى المملكة المغربية".
روسيا اليوم
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