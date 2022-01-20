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الرئيس الأميركي يحث مجلس "الفيدرالي" على إعادة تقدير دعمه للاقتصاد

20
JANUARY
2022
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حث الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء، مجلس الاحتياطي الاتحادي على إعادة تقدير الدعم الذي يقدمه لاقتصاد الولايات المتحدة، بالنظر إلى قوة التعافي والزيادات الأخيرة في الأسعار.
 
وأبلغ بايدن مؤتمرا صحافيا بمناسبة مرور عام على توليه الرئاسة، "بالنظر إلى قوة اقتصادنا وزيادات الأسعار الأخيرة، فإن من الملائم.. مثلما أشار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (جيروم) باول، إعاة تقدير الدعم الضروري الآن".
 
وقال بايدن أيضا إن مجلس الاحتياطي الاتحادي لديه وظيفة أساسية لضمان ألا تصبح الأسعار المرتفعة مترسخة، مضيفا أن افضل شيء للتصدي للأسعار المرتفعة هو أن يكون الاقتصاد أكثر إنتاجية.
 
وخلال المؤتمر الصحفي حذر بايدن من أن روسيا ستدفع ثمنا باهظا في حال غزوها أوكرانيا، بما في ذلك الخسائر البشرية التي ستتكبدها بالإضافة الى الإضرار باقتصادها.
 
وقال بايدن "اذا قاموا فعليا بما يمكنهم فعله بهذه القوة العسكرية التي حشدوها عند الحدود، فإن الأمر سيكون كارثيا على روسيا".
 
وأضاف "حلفاؤنا وشركاؤنا مستعدون لتكبيد روسيا تكاليف باهظة وإلحاق ضرر كبير بها وباقتصادها".
 
ولفت الرئيس الأميركي الى أنه على الأرجح سيكون بامكان الروس تحقيق انتصار في النهاية ضد القوات العسكرية الأوكرانية الضعيفة، لكن الكلفة من حيث الخسائر البشرية بالنسبة للروس (...) ستكون باهظة".
 
ومع ذلك أعرب بايدن عن اعتقاده بأن الرئيس الروسي "لا يزال غير راغب في حرب شاملة".
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